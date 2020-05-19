云米顾名思义，就是把设备联网送到云端。云米召开了新的发布会，发布了品牌 5G IoT 战略及 5G IoT 2020 战略新品，以家电新物种的视角，开启了未来 5G 时代智能家居互联的大门。

这次发布会的最大亮点应该就是云米的 21Face 互动智慧屏，作为全球首台 5G 客厅智慧大屏——“21Face 互动智慧屏 (5G 版)”，让电视不再是电视，而是人和家的交互界面。大屏界面可以带来更多跨屏互动和智能化体验，实现全屋布满屏幕智能交互、跨屏同步、跨屏通话、跨屏 IoT 控制，用冰箱开门、打开客厅空调。

21Face 互动智慧屏搭载 75″8K 超高清全面屏、143% 宽广色域覆盖、顶级 SOC 画质芯片、杜比全景声音响，从硬件层面保障了云米 5G IoT 互联场景的流畅与稳定运行。

作为云米的当家产品——云米的净水器系列，在本次发布会上当然也是发布了新品，搭载云米下一代更大通量净水技术的黑科技新品— 云米 AI 澎湃海量净水器 ROX(1600G)。在云米净水博士团队创新研究成果 “下一代 RO 净水技术 “加持下，突破 RO 反渗透技术现有的 4 大难题，实现 1600G 澎湃海量，同时拥有小泵海量通量、水矿物质可调、冬季水量不衰减、核心滤芯 8 年不换等 4 大优势。

本次发布会上，云米还表示净水品类 2020 全线升级，Super、Easy、Quick、Fast 四大系列从 400G～600G 升级至 800G-1000G 超大通量。