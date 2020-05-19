多品牌策略正在奏效，vivo 旗下的 iQOO Z1 正式出炉。iQOO Z1 配备 6.57 寸 FHD+分辨率打孔全面屏，屏占比为 90.4%，支持最高 144Hz 刷新率，具备 P3 色域和 HDR10 功能，同时采用指纹识别+电源按键二合一设计。

性能方面，iQOO Z1 首发天玑 1000+处理器，采用 7 纳米制程工艺，8 核心架构，分别为 4 个 2.6GHz 的 Cortex-A77 大核心和 4 个 2.0GHz 的 Cortex-A55 小核心，官方称相较于上一代性能提升了 20%，在 GPU 方面，天玑 1000Plus 内置了 9 核心 Mali-G77，相比 G67 而言，画面性能提升了 40%。

续航方面，Z1 内置了一块 4500 毫安大电池，搭载超级液冷散热系统，同时支持最高 44 瓦的 vivo Super Flash Charge 超级闪充，官方称 23 分钟可充电 50%。iQOO Z1 还支持 SA 和 NSA 双模 5G 组网，更是业内唯一一款支持 5G+5G 双卡双待、搭载 5G 双载波聚合技术的芯片，为用户带来更加迅捷稳定的网速体验。

拍照部分，iQOO Z1 采用了 4800 万物理像素主摄+112°超广角摄像头+微距镜头的组合，其中主摄像头支持 Hyper-HDR 超级逆光算法，同时支持 AI 人眼追焦功能。iQOO Z1 的前置摄像头像素为 1600 万，支持 AI 自动美颜功能。

iQOO 还推出了 iQOO Z1 海贼王联名定制版。价格方面，iQOO Z1 6GB+128GB 版售价 2198 元，8GB+128GB 版售价 2498 元，8GB+256GB 版售价 2798 元。