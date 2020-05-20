在今天的支付宝合作伙伴大会上，蚂蚁集团 CEO 胡晓明谈到了数字生活服务话题。他说，“数字生活新服务将是下一个十年最大的互联网红利。” 在平台升级两个月后，他也公开了支付宝作为数字生活开放平台的首份 “成绩单”，并宣布了包括消费券升级、App 首页应用中心改版等一系列生态开放计划。

今年 3 月，支付宝正式宣布升级为数字生活开放平台，聚焦服务业数字化。胡晓明透露，截至目前，全国已有超 1000 家数字景区、300 个数字市民中心、首个支付宝数字生活城市已落地湖州，此外，小鹏汽车、上汽集团还联合支付宝推出了首批 5G 数字出行样板车。

最新数据显示，目前全国已有超 100 个城市通过支付宝发券，平均每 1 元支付宝消费券可直接拉动 8 元消费，九成受益商家为中小企业。包括重庆、南宁、福州等城市政府部门表示，支付宝消费券对激发消费潜力、经济复苏提振明显，此前更有全国政协委员呼吁互联网平台开放消费券技术。

胡晓明表示，支付宝将推出消费券升级计划，面向商家开放 “城市消费券” 报名、平台流量及生态服务商代运营能力，为 4000 万商家降低数字化经营的门槛，今后不仅是商圈综合体和品牌商家，甚至是街边小店也能通支付宝做数字化发券营销。

除了消费券，另一项重要升级来自于支付宝首页。在最新版本的支付宝 App 中，首页应用中心将全面开放，第三方小程序通过 “扶优机制” 指引，做好小程序阵地经营，提供优质服务，就有机会进入应用中心、入驻首页 “黄金位”，获得亿级流量曝光，最快路径触达用户。据了解，目前首批已经有超过 1000 个小程序进入了应用中心，平均每周新增 100 个生活服务类小程序。“支付宝充分发挥去中心化+中心化的平台运营优势，帮助商家数字化生意获得可持续的良性增长”，胡晓明说。

此前，支付宝表示未来三年，将联合 5 万服务商帮助 4000 万商家数字化升级，响应阿里巴巴春雷计划，还推出了包括数字化门店改造、流量曝光等七大举措力撑服务业。胡晓明表示：“数字生活带来来新服务、新消费和新机遇，开放是我们不变的追求，支付宝将持续加大生态开放，与合作伙伴携手助力商家享受数字生活的新红利”。