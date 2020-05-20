联想集团发布了第四财季财报，报告显示，其第四季度营收 105.8 亿美元，同比下降 9.7%。

财报显示，联想的移动业务兑现了提高盈利的承诺，并在本财年的前三个季度实现了健康的除税前溢利。然而，新冠肺炎在第四季度给供应带来了巨大挑战，导致移动业务全年录得亏损 4400 万美元。

智能设备业务集团的营业额按年增长 0.5%，保持了 452.16 亿美元的历史新高。

联想连续第二年成为全球 PC 市场领先品牌，创造了营业额和盈利的新纪录。在 19/20 财年，该业务成功占领了全球市场份额的 24.5%，按年增长了 1.2 个百分点。其营业额按年增长 3.6%，达到创纪录的 398.59 亿美元，占集团总营业额的 79%。

移动业务在 19/20 财年的营业额下降 19.2%，达 52.18 亿美元，其中，年度下降的 58% 来自第四季度的供应短缺。

数据中心业务集团的营业额按年下降了 8.7%，而亏损则按年减少至 2.226 亿美元。数据中心业务集团的第四季度税前亏损有所扩大，占其全年亏损的 34%。

财报显示，联想集团本财年经营活动产生的净现金为 22 亿美元，而一年前为 15 亿美元。

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