网易今天发布了 2020 年第一季度未经审计财务业绩。报告显示，网易第一季度净收入为 171 亿元人民币（约合 24 亿美元），同比增长 18.3%。其中，在线游戏服务净收入为 135.2 亿元人民币（19.1 亿美元），同比增长 14.1%。

网易称，网易游戏的国际影响力进一步提升，《荒野行动》和《第五人格》在日本的活跃用户数显著增长。网易云音乐净收入保持同比显著增长，付费会员数不断增加。

网易有道第一财季总净营收为 5.414 亿元人民币，同比增长 139.8%。有道 2020 年第一季度的普通股股东应占净亏损为 1.694 亿元人民币（2390 万美元），而去年同期为 1.02 亿元人民币；普通股股东应占 non-GAAP（非美国通用会计准则）净亏损为 1.619 亿元人民币（2290 万美元），而去年同期为 1.012 亿元人民币。

网易公司首席执行官兼董事丁磊说，“网易一季度的业绩表现不错，净收入同比增长 18%，归属于网易公司股东的持续经营净利润同比增长近 30%。”

“本季度在线游戏净收入达 135 亿元人民币，旗舰类产品和其他新游戏均有不俗表现。这得益于我们日渐丰富、多元化的游戏种类及游戏业务强劲的生命力。同时，网易在日本等海外市场取得了不错的成绩，进一步坚定了我们推行国际化战略的信心。”

“其他核心业务也在稳步发展中。有道和网易云音乐正朝着他们 2020 年的各项目标有序迈进。今后，网易也将继续秉持使命，提供更多优质和创新的产品及服务，为世界各地的用户带来惊喜，提升用户体验。” 丁磊总结道。