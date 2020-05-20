网易计划最快 6 月启动香港 IPO

据香港经济日报报道称，网易计划最快 6 月启动香港 IPO，计划集资 10 亿至 20 亿美元 (约 78 亿至 156 亿港元)。网易与京东的第二上市预计将相差一周至两周。这也将成为继阿里、京东后第三家赴港上市的中国互联网巨头。消息人士称，网易已秘密提交在香港二次上市的申请，并选定中金公司、摩根大通和瑞士信贷负责上市事宜。

继阿里之后，回归港股淘金队伍在各种传言中不断壮大，网易、携程若都在香港二次成功上市，将进入到沪深港通的通道，这样可以更好的方便内地资金投资。

纳斯达克：瑞幸咖啡将于 5 月 20 日复牌

纳斯达克周二表示，计划于美国东部时间 5 月 20 日上午 7 点（北京时间 5 月 20 日晚上 7 点）恢复瑞幸咖啡的交易。纳斯达克在 4 月 7 日停止了该公司的股票交易。

瑞幸咖啡在 5 月 15 日收到了纳斯达克的除牌通知，因该公司在年度报告中披露与 “虚假” 交易有关的 “公共利益问题”。纳斯达克称，该公司过去也未能披露重大信息。瑞幸咖啡表示，计划与纳斯达克进行听证会，听证会在提出要求后约 30 至 45 天举行。在停牌之前，瑞幸咖啡股价今年已下跌了 89%。

Facebook 推出 Shops 购物服务

Facebook CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周二表示，该公司将推出一项名为 “Shops” 的服务，让企业能在这个全球最大的社交网络平台上展示和出售产品。Facebook 去年在旗下照片共享应用 Instagram 和即时通信应用 WhatsApp 上推出了有限的购物服务，公司高管押注于即使用户人数的增长速度放缓，为这两个平台营造更好的亲商环境也能为其带来新的广告收入。

新推出的 Shops 服务将至少与上述举措部分捆绑，让企业能够打造可以通过 Facebook 和 Instagram 访问的在线商店。这项服务的结账功能将会支持应用内购买，而深度整合的消息功能则可以让企业与其客户通过 WhatsApp、Messenger 或 Instagram Direct 聊天。

苹果斥资 7000 万美元购买索尼《灰狗》版权

据了解，苹果刚刚为 AppleTV+服务进行了有史以来规模最大的电影收购，即由汤姆·汉克斯（Tom Hanks）主演、编剧，索尼制作的二战题材战争片《灰狗》。

消息人士称，苹果为这部电影 15 年的流媒体版权向索尼支付了大约 7000 万美元，而这部电影的制作成本约为 5000 万美元。根据消息人士的说法，索尼将保留这部电影在中国的发行权，这部电影最终有可能会在国内上映。

消息人士表示，这是作为好莱坞巨星的汉克斯首次放弃让作品通过大屏幕上映，直接进入流媒体平台。在苹果和索尼达成交易之前，这也是汉克斯本人的决定。

B 站一季度营收达 23.2 亿元，同比增长 69%

5 月 19 日，哔哩哔哩（以下简称 “B 站”）公布了截至 2020 年 3 月 31 日的第一季度未经审计的财务报告。财报显示， B 站一季度营收达 23.2 亿元，同比增长 69%。

一季度，B 站月活用户同比增长 70％达到 1.72 亿，移动端月均活跃用户同比增长 77％达到 1.56 亿，日均活跃用户同比增长 69% 达到 5100 万。从财务数据来看，“小破站” 已经成功 “破圈”，迎来了突破性的开年。

此外，B 站的商业化能力也有所提升。月均付费用户数增至 1340 万，同比提升 134％。毛利率从去年同期的 14％攀升至 23％，实现了连续四个季度的增长。