疫情对世界经济造成了巨大冲击，全球供应链、产业链面临中断风险。博鳌亚洲论坛发布的旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程 2020 年度报告》（简称《报告》）显示，2019 年亚洲经济增速有所放缓，但与其他地区相比，亚洲的经济增长仍然成绩显著，加权实际 GDP 增速比世界增速高 1.1 个百分点，亚洲经济总量占世界经济总量比重一直稳步提升。2020 年亚洲经济面临的挑战更加严峻，尽管如此，亚洲经济表现出了很强的韧性。如今严峻形式下，科技发展将为经济突围注入强心剂，由动点科技主办的 AHB 今年将克服困难继续举办，鼓励创业者在前沿科技行业创业创新。

AHB 是一年一届全亚洲国际性的硬件创业大赛，至今已成功举办 4 届。放眼亚洲科技创新生态圈，高品质的前沿技术不断涌现，应用于各个行业和领域，为行业发展和产业升级提供了至关重要的驱动力。2020 年动点科技将 AHB 亚洲智能硬件大赛全面升级为亚洲前沿科技竞技场 Asia Hot-tech Battle，持续为创新创业者提供交流切磋的国际化平台，聚焦前沿科技，助力各行业高品质发展。

大赛全面升级，鼓励更多行业领域的项目参与，本届大赛接受但不限于下列行业项目参赛：消费电子、IoT、人工智能、5G 应用、金融科技、智能出行、地产科技、智能零售、智慧医疗、教育科技、食品科技等。现线上报名已全面启动，将于 6 月起在北京、上海、杭州、南京、深圳、广州、台湾、武汉、成都、西安、新加坡、日本、印度、泰国、印尼、马来西亚、韩国、越南等各个城市举行分赛（大赛将根据疫情状况举办线上或线下分赛路演），将突破领域和地域的限制，全方位覆盖亚洲前沿科技，提供更加富有广度和深度的竞赛平台。

作为大赛的主办方，动点科技作为极具国际影响力的创新创业平台将联动各个板块资源促进大赛的举办，与新加坡 TechNode Global 分部联动，联合其旗下 Life’s A Pitch! 线上路演品牌，推动大赛的分赛进行。Life’s A Pitch 是 COVID-19 期间的线上路演活动，每月 2 期，东南亚创业公司与亚洲知名投资机构进行线上路演对接，用线上的方式，帮助东南亚新创企业进行融资或合作伙伴拓展，连接亚洲地区内的各个创新生态系统，共克时艰。

本次大赛奖项除最终角逐总冠军外，还特别设置最具创新精神奖、最具投资潜质奖等特殊奖项，现金奖池高达 10 万元。另外，参赛项目还有机会获得投融资对接服务，与顶级投资机构对接；动点媒体专属报道，增加国际市场曝光率；全方位发展助力，成为 TechNode Global + 会员，连接资本、合作伙伴和各类服务，充分利用我们的社区资源，与全亚洲的科技创新领袖们共同成长。

大赛正式启动，欢迎报名参赛

更多大赛信息，请登陆 AHB 官方网站获取 https://ahb.technode.com/2020/