不久的将来，超高速 800V 充电将不仅仅用于豪华电动汽车。作为电气化路线图的一部分，起亚透露，其即将推出的电动汽车将具有 800V 的充电能力，且不仅限于高端车型。这对市场来说是个很大的冲击力，因为现在很多车型都是使用较为经济的 400V 充电。以下是 AutoNode.cn 部分精彩推荐。