欢聚集团发布 2020 年第一季度财报。该公司一季度营收达 71.494 亿元，同比增长 49.6%。在非美国通用会计准则下，欢聚集团 2020 年第一季度净利润达 4.289 亿元。

截至 2020 年第一季度，欢聚集团全球移动端月活跃用户达 5.201 亿，海外用户占比为 77%。Likee 平均移动端月活跃用户从 2019 年同期的 5930 万同比增长 121.9% 至 1.316 亿。

全球直播服务的移动端月活跃用户同比增长 33.4% 至 1.776 亿，2019 同期为 1.331 亿，其中中国为 1.198 亿，包括来自 YY 直播的 4510 万，同比增长 21.7%；7470 万来自于虎牙，同比增长 38.6%。海外为 5770 万人，其中有来自于 Bigo live 的 2670 万，同比增长 37.8%；以及来自 Hago 的 3100 万，同比增长 36.3%。imo 的平均移动端月活跃用户为 2.110 亿。

YY 付费用户总数同比下降 3.6% 至 400 万，去年同期为 410 万，主要是受到新冠疫情的影响。虎牙付费用户总数同比增长 13.0% 至 610 万，去年同期为 540 万。

欢聚集团董事长兼首席执行官李学凌表示：“在本季度，我们继续坚持 ‘直播+短视频’ 双引擎的增长策略，在各个业务板块取得良好的业绩。受 Bigo live 在发达国家市场快速扩张的推动，第一季度 BIGO 的直播收入同比增长 92.4%。Likee 也加快了在发达市场的扩张，并进一步加强了在主要发展中国家市场的领先地位。Hago 进入了新的增长阶段，成为了一个年轻、充满活力的社交网络平台，并在货币化方面取得了扎实的进步。YY 直播通过推出创新的虚拟娱乐活动并升级其直播内容，进一步巩固了其在中国国内直播市场的领导地位。未来，我们将在全球范围内普及 ‘直播+短视频’ 的浪潮中，继续搭建平台、连接用户、创造社区，为用户带来年轻和愉悦的视频体验。”