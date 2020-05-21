2019 年，保险业尝到转型的甜头，数据增长逐渐可观，2020 年，疫情的发生为保险业的发展更是添加了大量催化剂。用户保险意识得到提高，刺激需求持续增长，保单件数快速长，这些变化在健康险领域尤为突出。近几年，在国家战略和政府政策不断出台的利好情况下，健康险被视为一大风口，行业发展迅猛。据银保监会数据显示，到 2025 年，健康险市场规模将超过 2 万亿元。

值得关注的是，在健康险领域，一方面是积极涌现的市场潜力趋势，另一方面却是渗透率低、产品结构单一、同质化严重、创新不足等问题。在这样的背景下，健康险企业如何找到有效的方式快速破局，抓住机会驶上市场发展的快车道？

暖哇科技提出了高效可行的解决方案。由众安孵化成立的暖哇科技，为保险公司及互联网平台提供健康险科技服务闭环，其服务覆盖健康险产品、销售、风控、运营、系统、健康管理等各环节。

“谁率先掌握了最好的健康险科技，谁就掌握了健康险发展的金钥匙。” 暖哇科技 CEO 卢旻曾在公开的演讲中提出目前健康险行业破局的关键。他认为，在当前市场，健康险业务的快速发展必须借力新一代科技，以帮助保险企业或平台快速提升线上业务能力、同时平衡好新型业务增长与公司风险管理之间的矛盾，并在短期内解决保险企业健康险运营能力薄弱的问题。

“通过科技赋能，可以运用大数据等技术深入挖掘用户需求，助力保险公司找到细分人群，细化责任、精准定价，形成千人千面的产品体系。” 卢旻以产品同质化问题为例，具体解释了科技+健康险的应用价值。此外，他还补充介绍道，在两核运营方面，科技可以通过大数据和 AI 等技术在秒级完成风控决策并实现自动理算；在健康险核心系统端，也可以通过最新互联网技术来支撑高速的出单能力。

“产品更个性化，销售更精准化、运营更精细化，系统更智能化、服务更人性化，只有这样健康险业务才能健康、持续、快速的发展，而科技力是开启这扇大门的金钥匙。” 卢旻总结了自己对于健康险行业持续发展之道的看法。

暖哇科技具体如何应用科技的力量，助力打开健康险快速发展的大门？除了打造健康险服务生态闭环战略思路，暖哇科技还在数据通路问题上做了充分的研究，众所周知健康险涉及的医疗数据领域长期面临数据孤岛的问题。

据悉，在充分、合法授权的基础上，暖哇科技目前已经对接合作医院超过 1000 家，覆盖 28 个省。并与超过 15 个省市的医保和卫健委平台达成合作。同时，暖哇科技还为健康险的风控建立了规模化的支撑体系：构建的医疗知识库规模超过 2600 万；医疗知识图谱包含超过 550W+医疗知识三元组；其还建立了 4W+健康风险记录及模型。

这样的成绩并非易事，众所周知，建立医疗数据通路确实是一项长期的、无法一蹴而就的工作。“在很长时间内我们需要面临数据高度碎片化、区域化的状况。所以我们在业务和产品层面需要考虑采用 “传统模式+数据创新” 的设计思路，随着数据能力的不断提升，最终进化到完全数据驱动的管理模式。” 卢旻进一步解释了暖哇科技如何 “因地制宜” 地规划实用地发展思路。

解决了医疗数据孤岛问题，暖哇的业务闭环也一直在持续地迭代完善。目前，暖哇科技的产品基本可分为四大板块：

1，健康险业务增长服务：通过科技助力，实现产品个性化定制、线上精准获客等，帮助健康险企业快速建立业务增长的能力。

2，两核运营服务：基于医疗数据生态，将人工智能、大数据、区块链、语义识别等技术进行应用，实现在线智慧核保、智能理赔、智能风控，提升运营效率，降低运营成本。

3，健康险系统服务：支持保险企业快速完成互联网化的健康险业务系统搭建，支持线上产品配置、保单管理、渠道对接、在线核保理赔、高并发业务处理等；同时将暖哇科技的数字化科技能力、自动化运营能力以及风控能力与健康险系统深度整合，一站式助力险企建设业务科技化能力。

4，健康管理服务：以用户健康为核心，多角度追踪健康指标变化，对用户整个生命周期进行管理和服务，包括健康管理、快速就医、康复理疗、健康咨询与健康教育等服务。从而增加用户粘性、提升用户体验，并最终实现业务有效增长。

目前，暖哇科技的闭环服务已初见成效：其已为数十家客户提供服务，仅 2019 年第四季度，就为超过 10 家保险公司提供健康险科技服务。据悉，在疫情期间暖哇科技已与多家保司达成深度战略合作，覆盖其从业务增长到风控、运营、科技的全业务链条。

此外，值得一提的是，暖哇科技也获得了资本的持续青睐：在完成亿元天使轮融资半年后，今年 2 月，其再次完成了由龙湖资本领投，光源成长基金跟投，红杉资本中国基金增持的亿元 A 轮融资。

“行业科技化转型是一个长期的进程，真正实现以科技驱动健康险价值链，仍有很长的路要走。” 卢旻认为，在这个过程中，科技的应用也会不断改变健康险的商业模式。“保险科技为解决健康险领域存在的诸多痛点提供了全新思路。” 他解释道：