纳斯达克证实收紧上市规则

纳斯达克证实，关于修订上市规则的提议已经提交了美国证券交易委员会（SEC），目前处于等待证交会批准状态。据介绍，向 SEC 提交的规则修订主要是对部分国家公司的上市标准收紧。专业人士认为调整后纳斯达克上市门槛在可接受范围，上市规则收紧并非针对中国公司。

小米第一季度营收 497 亿元，智能手机销量达 2920 万部

小米集团 2020 年第一季度营收 497.02 亿元，同比增长 13.6%，非国际财务报告准则计量下经调整净利润 23.01 亿元，同比增长 10.6%。

小米 2020 年第一季度智能手机收入达人民币 303 亿元，销量达 2920 万部，同比增长 4.7%；物联网与生活消费产品部分收入为人民币 130 亿元；互联网服务收入达到人民币 59 亿元。

天猫精灵推 4 款新品，将投入 100 亿元建 AIoT 生态

天猫精灵 5 月 20 日发布了 4 款新品，分别是采用 10 英寸屏幕的天猫精灵 CC10（549 元）、售价 89 元的天猫精灵方糖 2、主打音质的天猫精灵 X5（299 元）以及针对爱美人士的天猫精灵 QUEEN（499 元）。

天猫精灵还推出了智能家居子品牌 “天猫精灵妙物”，并启动 “双百计划”，即 100 亿元投入生态建设，与合作伙伴共同推出 100 款千万级智能产品。

瑞幸咖啡回应裁员：个别部门人员转岗优化

针对裁员传闻，瑞幸咖啡回应称，个别部门涉及人员的转岗和优化。对于离职员工，瑞幸咖啡按照国家相关法律进行赔偿。

瑞幸咖啡表示，随着公司业务战略调整，个别部门涉及人员的转岗和优化，一些员工离职属于正常的人员流动，主要是在执行 2019 年绩效考核的末尾淘汰机制。对于离职员工，瑞幸咖啡按照国家相关法律进行赔偿。

瑞幸咖啡还表示，公司在响应政府号召稳定就业，全国门店复工率在 90% 以上，尤其在疫情期间，针对未复工的武汉员工全额发放基本工资。公司员工总体稳定。

荣耀发布中端 5G 手机 X10：90Hz 屏幕、麒麟 820 处理器

荣耀 X10 搭载麒麟 820 处理器、升降式自拍相机，6.63 英寸屏幕支持最高 90Hz 刷新率，后置三摄分别为 4000 万像素主摄、800 万像素广角景深二合一镜头和 200 万像素微距镜头，支持 4K 延时拍摄、960 帧慢动作拍摄。

荣耀 X10 的电池容量为 4300mAh，并保留了 3.5mm 耳机接口。售价方面，6GB RAM+64GB 存储容量版本要价 1899 元，6+128、8+128 版本售价分别是 2199 元、2399 元，将于 5 月 26 日开卖。