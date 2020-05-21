专业预制菜研发及供应链平台 “找食材” 宣布获得来自青松基金、零一创投的 A 轮、A+ 轮共计 8000 万元人民币投资。加上 2019 年 9 月获得来自银河系创投的 3000 万元人民币天使轮投资，找食材在一年内共获得超过 1 亿元人民币投资。

找食材创始人兼董事长卢春龙透露，本次 A 轮、A+ 轮融资将主要用于销售网络的扩张、上游研发生态的建设、产品技术的补强以及团队建设。

受今年疫情的影响，预制菜被更多的大众所熟知。预制菜是冻品的一个细分类目，菜品在中央厨房制作好、采用冷冻技术保存、只需复热及简单加工便可成为成品菜。

在观察到预制菜下游需求爆发、上游供应分散的市场环境后，团队抓住这一平台级机会，于 2019 年创办主打 “供应链+研发” 生态的预制菜平台找食材。成立仅一年，找食材已为 500 多家供应商提供服务，单月 GMV 超过 7000 万元。

为实现真正意义上打通供应链，找食材搭建了一套 “研发中心+城市站” 体系。首先，在源头成立预制菜品研发中心，在上游链接预制菜加工厂；其次，通过冷链仓配向下游链接县城级别下沉市场的食材配送商，实现预制菜当日送达。

目前，找食材已经拥有 1 个食品研发中心、3 个自有品牌、2600 个爆款单品；在全国建立 6 个城市站，覆盖全国 102 个县城，服务 8000 多家食材配送商，拥有 60000㎡ 仓储中心；每天发车 80 趟次，保证 10000 多件商品准时送达。

除供应链外，找食材还实现了全程数字化高效交付，并开发了两款小程序：“找食材助手” 为渠道食配商量身定制，平台拥有海量食材，可实现闪电下单与配送，“找食材 BD 助手” 可理解为找食材的线上办公工具，可协助员工随时随地拓客。

2020 年，找食材预计将赋能 1000 家预制菜加工厂，并将服务范围扩大覆盖至 250 个县城，目标销售额过 10 亿。三年内，团队目标目覆盖全国 2000 多个区县、乡镇，帮助 20000 家中小食材加工厂把优质产品销至全国各地。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。