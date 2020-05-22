瑞幸咖啡复牌第二日 股价再次大跌 28.72%

瑞幸咖啡复牌第二日，收盘股价再次大跌 28.72%，报 2.01 美元。瑞幸咖啡周三在纳斯达克复牌，当日收盘瑞幸咖啡股价报 2.82 美元，跌幅达 35.76%。

瑞幸咖啡此前公告称，已在 5 月 15 日收到纳斯达克交易所的退市通知。公司计划要求举行听证会，在听证会召开前，将继续在纳斯达克上市。

IBM 或将在美国至少裁员上千人

据新浪新闻报道，IBM将在美国至少五个州裁员，裁员人数或以千计。IBM 发言人周四在声明中称，IBM 的人事决策符合业务的长期健康发展。同时，IBM 将向所有受影响的美国员工提供补贴医疗保险直到 2021 年 6 月。对于具体裁员总数，IBM 拒绝评论。

推特 CEO 承诺生前捐出全部财富

推特CEO 杰克-多尔西周四表示准备生前就捐出自己的全部财富，而不是像其他一些亿万富豪那样在身后捐出。据福布斯估计，多尔西目前身价 49 亿美元。

多尔西上个月承诺捐出价值 10 亿美元的 Square 股份，用于新冠疫情救援工作，并在疫情结束后用于支持普遍基本收入以及女性健康和教育。这笔捐赠相当于他当时净身价的 28%。

荔枝发布首份财报：一季度营收同比增 42%

北京时间 5 月 22 日凌晨消息，荔枝公布了 2020 财年第一季度未经审计财报，这是自该公司 IPO 上市以来公布的首份财报。

报告显示，荔枝第一季度净营收为 3.703 亿元人民币（约合 5230 万美元），与去年同期的 2.616 亿元人民币相比增长 42%，而上一季度为 3.653 亿元人民币；净亏损为 4820 万元人民币（约合 680 万美元），与去年同期的净亏损 1140 万元人民币相比有所扩大，而上一季度的净亏损为 2900 万元人民币。

扎克伯格称未来 5 到 10 年一半 Facebook 员工或可远程办公

据新浪科技，北京时间 5 月 22 日凌晨消息，Facebook CEO 马克·扎克伯格周四表示，他预计在未来 5 到 10 年间，该公司 50% 的员工可能将远程工作。

扎克伯格称：“就我们这样规模的公司而言，我们将在远程工作领域中成为最超前的公司。” 他表示，Facebook 将开始允许特定员工远程全职工作，并表示如果这些员工在 2021 年 1 月 1 日之前搬家，则必须通知 Facebook，其薪酬可能会根据搬家以后的新地点进行调整。