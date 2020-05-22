新冠疫情发生后，线上教育成为了学生们在离校期间的另一种选择。而当 “直播” 和 “主播” 这样词语一再在这里频繁出现并且越来越没有那么突兀时，或许会有人意识到，在教育行业中有些改变正在悄然发生。

在在线辅导平台 Snapask 创始人 Timothy Yu 看来，随着疫情让更多家长接触并了解到线上教育，选择 “线上辅导” 还是 “线下受教” 的二选一局面正在变成过去。

他向动点出海指出，从线上寻找学习资源的方式可能已经在学生层面有所接受，而且也有学生开始使用种种线上学习工具。但教师的教学模式仍停留在课堂，补习班对线上模式还有很多不熟悉的地方不太愿意去改变，这就导致了家长对线上教育并没有充分的认知。这次疫情则让这些家长和学校在没有办法的情况下开始主动尝试。“如果你现在已经尝试过在线上也可以接收到同样的教学水平的话，无论是从价格方面还是时间方面来说，在接触了这么方便的模式后，你习惯了就很难再会回头。”

事实也正是如此。这个主攻东南亚市场的香港一对一在线辅导平台在过去的二月份和三月份疫情爆发期间获得了近四十万新增用户，达到过去一年内 130 万新增用户的近 30%。而 Snapask 的使用量和提问量也呈现了 40% 的增长。目前，成立于 2015 年的 Snapask 已经覆盖了中国香港、中国台湾、新马泰、印尼、日韩八个地区，拥有超过 320 万名用户，占据了这些地区总计 5000 万学生群体的 6% 左右。

面向中学生群体、拍照提问、每次 20 到 30 分钟的一对一在线解答，这是在外人看来 Snapask 的特点所在。而在 Timothy 眼中，它们显然代表了更加负责、更加有效的含义。“跟其它的搜题平台不同，我们并不会仅仅只给学生提供一份答案就完成了整个历程。提问的人会在数秒之内联系到一个在平台上得到认证的老师来做一对一的互动，这完全取代了去找家教的方式。”

为了做到这一点，Snapask 选择从多个方面对教师资源进行质量把控。教师申请成为平台上的导师需要通过审核。“比如在香港，我们会主要挑选港大、（香港）中文大学、（香港）科技大学这些当地比较顶尖的大学的来源。” 其次，教师也需要提供公开考试或者在校期间的有效成绩记录，“最低水平拿到 A 才能在平台上开讲”。而除了这些基本的认证程序，Timothy 表示平台也会对教师提供一个试教期，如果学习对其都感到满意，而教师的平台评分也能够达标，才会能够继续任教。

另一方面，Snapask 也在辅导方式方面积极探索。在积累了超过 35 万名教师资源后，Snapask 认识到这已经是一个相对庞大的规模，这其中不乏接触过多个学生的明星导师。“所以我们就会帮他/她去开课，除了直播课程外我们也会帮这些导师制作预录视频课程。”

此外，Timothy 表示平台也会去专门邀请当地著名专业人士，比如在香港的一些有名的专栏作家，向学生群体分享心得。“我们这边也有蛮多布局，希望把 Snapask 上的学习历程变得更加多元化，能够覆盖更多的学习体验。”

然而，在面对东南亚多元的地域和文化背景时，做好线上教育并非易事。Timothy 指出，“有些模式在中国大陆地区听起来可能很惯常，大家都知道可以到线上看教学视频，在线上做视频互动。可是在东南亚，比如印尼、泰国、越南这些地区，它们的网络并没有稳定到可以让人有无痕体验。所以从技术方面，东南亚的在线教育用户体验相比还是会有一定的落差。”

“第二个就是，当地用户在进行线上购物的时候，他们愿意付的价格水平也相对较低，而且也不太愿意用按月付费的方式来买东西。所以对于线上教育来说还是有一点限制的。比如他们会比较喜欢按照每单付费。”

这对已经走向成熟的大陆的线上教育市场而言显然是另外一番景象。但随着东南亚智能手机的普及，以及当地网络覆盖率和稳定性的提升，再加上当地的付费意愿正在逐渐打开，Timothy 认为线上教育将会获得更加稳定的优势。“未来的线上教育趋势已经形成，并且因为这次疫情更加成为一个不再是二选一的选择、一定会成为学生学习中的一部分，在学习认知方面发生彻底的改变。”

今年二月，Snapask 获得了由 Asia Partners 与 Intervest 领投的 3500 万美元 B 轮融资，并表示将继续发展东南亚市场以及进入越南。但 Timothy 也强调，今年也会在内容方面进行更大幅度的投入，专注在业务上的发展。目前，该公司已获得超过 5600 万美元融资，包括美图创始人蔡文胜、腾讯前 CTO 张志东等对其均有参投。