5 月 22 日，拼多多发布 2020 年第一季度财报。截至 2020 年 3 月 31 日的前 12 个月内，拼多多的年度活跃买家数达 6.28 亿，单季度劲增 4290 万，继续保持用户的高速增长势头。与 2019 年同期相比，活跃买家数增加了 1.85 亿。

据了解，拼多多单个用户消费额也提升。截至 3 月底，平台活跃买家平均年度支出金额达到 1842.4 元，较去年同期增长了 47%，在 2019 年底，这一数字为 1720.1 元。

受益于买家数与人均支出的增长，拼多多平台的交易额（GMV）也继续保持增长。在截至 3 月底的前 12 个月里，拼多多 GMV 达到 11572 亿元，较 2019 年同期增长了 108%。在最新一个季度，拼多多 App 的平均月活用户数达到 4.87 亿，较 2019 年同期增加了 1.98 亿。

2020 年第一季度，拼多多的收入达到 65.41 亿元，较 2019 年同期增长 44%。同时，拼多多于 2020 年第一季度的亏损有所扩大，本季度非通用会计准则下归属于普通股股东的净亏损为人民币 31.70 亿元，对比去年同期净亏损为人民币 13.79 亿元。

拼多多方面解释，亏损扩大主要有两个原因，一方面是疫情期间，为了帮助平台上的商家，拼多多在保持 0 佣金的基础之上，主动继续降低商家在平台上的营销成本，并将大量的免费流量资源优先给到了用户最需要的医疗用品，因此在交易额翻倍增长的情况下，营收只实现 44% 的增长。

另一方面，拼多多继续加大在技术、产品和商品直接补贴上的持续投入。同时，拼多多百亿补贴持续在线，不断给用户提供更加有性价比的品牌商品，这一季度，平台的销售与市场推广费用达到了 72.97 亿元。

值得注意的是，截至一季度末，拼多多账上现金及现金等价物和短期投资合计 426 亿元（不含受限资金）。拼多多方面表示，公司现金储备充足，百亿补贴仍会持续，并不断扩大补贴的品类与商品数量。