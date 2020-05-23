比亚迪官方也于近日正式公布了汉的预售价格：其中三款纯电动 EV 车型的补贴后预售价分别为 24 万、26 万和 28 万元；插电混动 DM 车型补贴后预售价为 23 万元。而上汽通用五菱官方发布了旗下全新纯电动四座微型车的内饰官图。新车外观如同五菱宏光 PLUS 的缩小版，方正小巧的外观设计，基本满足日常通勤等需求。内饰采用了深色配色，并加入蓝色元素进行点缀。
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