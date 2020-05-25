根据 IDC 中国发布的《IDC 中国智能音箱设备市场月度销量跟踪报告》，2020 年 1-4 月，中国智能音箱销量为 1056 万台，同比降 14.7%。

报告显示，疫情对市场的冲击导致今年前 4 个月市场销量较去年同期相比有所下滑。其中 1 月市场受疫情影响较小，在年节促销拉动下迎来开门红。2 月整体市场因疫情蔓延受到较大冲击，开店率和进店率双低导致线下渠道几乎处于停摆状态；线上渠道受疫情影响相对较小，交通物流恢复后快速好转。随着疫情逐步得到控制，3、4 月份线下渠道逐渐出现好转，其中运营商渠道依托完整的销售服务体系恢复速度较快。

疫情冲击下，智能音箱市场马太效应愈加明显。头部三家厂商的市场份额进一步提升，突破 96%，其中阿里巴巴以 371 万的销量位列第一，百度、小米分列第二、三位。

IDC 中国分析师刘云认为：“新冠疫情对中国智能音箱市场产生冲击的同时也加速了市场升级发展。虽然销量增长出现了短暂停滞，但内容服务的构建在这段时期得到快速发展，渠道结构也在不断开拓优化。未来语音交互能力提升和语音系统智能化升级将进一步推动市场发展，与语音、视觉等交互方式深层打通的智能应用生态构建，将成为市场后续发展的重要动力。”