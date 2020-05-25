realme 今天再接再厉，再次挖掘年轻人的更多产品需求。首先是 realme X50 Pro 玩家版亮相，这款产品充满速度感和科技感的全新设计，搭载骁龙 865 处理器和 LPDDR 5 高速内存，首次搭载 UFS 3.1 高速存储。为目前 5G 旗舰手机中的最高配置。

在卖点上面，其采用 6.44 英寸三星 Amoled 屏幕，最高 1100nit 峰值亮度，支持 HDR10+。并且采用了近日流行的 90Hz 高刷屏，并适配了和平精英等超过 16 款高帧率游戏。4200mAh 电池支持 65W 超级闪充，轻松做到 “闪充 3 分钟，开黑一小时”。

另外，“5G 全民手机”realme 真我 X50m 也同步亮相，具有 “星空” 蓝、“银河” 白两款全新设计，支持 双模 6 频段 5G 网络 、搭载骁龙 765G、120Hz 畅速屏、30W Dart 闪充和前后 6 摄影像系统。

同时，为了吸引独有品位的买家，带来了真我 X50 Pro 周年纪念版。由 realme Design studio 倾心打造，机身后盖上 realme Logo 的 “R” 字母排列组合形成独特潮流纹理，“双层纹理+双层镀膜” 的工艺也让晶莹剔透的玻璃下闪动着潮流符号。

除手机外，realme 还发布了 realme Buds Q、realme Buds Air Neo、realme 快充移动电源 2、realme 30W Dart 闪充移动电源和 realme 潮玩双肩包等，让年轻人轻松享受潮玩的科技生活。

价格方面，Realme X50 Pro 玩家版（首发最高优惠 400 元）具体售价信息如下：6+128 版售价 3099 元；8+128 版售价 3399 元；12+128 版售价 3699 元；6 月 1 日开售。