超能鹿战队（南京超能鹿战队餐饮管理有限公司）近日宣布完成 1200 万元首轮融资。本轮融资由吃货大陆领投，优贝迪基金会跟投。本轮资金将用于优化团队、强化供应链和提升信息化水平和运营能力。

超能鹿战队于 2016 年 11 月组建健身餐研发团队，2018 年 3 月组建运营团队、市场部、客服部、事业发展部等，江浙沪部分城市开设分店。

该公司以低糖、低盐、低脂、低卡的理念为出发点，由 IFBB 国际营养师团队研发，结合各国烹饪技巧，以绿色蔬菜及有机食物在健康、新鲜、营养、卫生的条件展现给各类需求人群，经过多次研究试验，现有餐品百余种，包括轻断果蔬汁系列、增肌活力碗系列、super 凉面系列、减脂塑形系列、塑性沙拉系列和低 GI 菠菜卷系列等，产品售价 25 元至 35 元不等。

超能鹿战队主要业务有堂食和外卖；健身房、瑜伽馆、体育馆以及跆拳道馆订购的团餐；结合用户身高、年龄和体重等为用户定制专属套餐和饮食方案。此外，该公司还推出了低脂鸡胸、牛肉等新零售食品。

截至目前，超能鹿战队已在全国 150 个省市区开设了 400 多家连锁店。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。