4 月初，印度一个名叫 Mitron 的视频分享应用出现在 Play Store。这款应用的功能与 TikTok 并无二致：免费、短视频、社交、视频拍摄、制作、分享。

印度拥有最大规模的 TikTok 用户，但最近似乎有过了蜜月期的感觉。因 TikTok 明星的不当言论，以及其他连锁反应，现在 TikTok 不但（近两个月）下载量直接砍半，它在印度区 Play Store 的评分更是从巅峰时的 4.9 降到了最低 1.2 分（目前是 1.4 分），甚至封禁 TikTok 的言论也浮现出来。

Mitron 的出现似乎就是为 TikTok 最坏的结果做准备。

就目前来看，Mitron 就是山寨 TikTok，功能极少。但令人惊讶的是，一些创作者只发了数十个视频，就成功获得了 8 万粉丝。

根据 Play Store 上提供的详细信息，这款应用的目的是 “ 打造一个平台，让人们可以通过全球各地的人发布的小视频来娱乐自己，同时为人们创造一个社交激励平台，让人们分享和创作自己的视频。”

根据 Sensor Tower 的数据显示，Mitron 在 4 月份的下载量达到了 100 万次，目前已经突破了 500 万次的下载量。

目前，该应用在印度区 Play Store 免费榜排名第二。（第一是印度版健康码 Aarogya Setu）

究竟这款应用会继续爆发还是燃烧掉所有能量淡出市场，我们会继续关注。