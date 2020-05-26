移动互联网大数据公司 QuestMobile 今天发布了 “五一” 假期消费洞察报告。数据显示，今年五一期间，消费者信心稳步回升，接近 6 成用户认可消费热度高，旅游出行和消费需求明显上升，综合电商、地图导航、支付结算、本地生活 DAU 增量位居前四。

长假期间，本地生活 DAU 相较平日增长了 26.8%，达到 6247 万，与去年 “五一” 的 6600 万相差无几，购物、餐饮消费成为主要消费类型，用户平均消费金额 1000-3000 元的比例为 46%；各地景区恢复，旅游服务业回血过半，相较平日增长了 20.7%，就近本地游、周边游，以及预约模式，成为新的增长点；直播带货也成为假期消费热点，电商直播场次和直播商品数量同比分别增长 1 倍、4.7 倍，央视主持人的加入，也让用户群体逐渐往年长、下沉用户延伸，手机淘宝 in-App 观看直播用户的 30 岁以上群体占比已经突破 43%。

以下为报告全文：

“五一” 加长版假期

生活恢复、消费迎来复苏

1、针对 “五一” 假期，多地纷纷打出 “组合拳” 式的举措，举办购物节、发放消费券、开展让利促销等多种措施，旨在提振当地消费

2、各地的刺激消费举措效果初见成效，超半数用户认为这个 “五一” 假期的消费热度高，用户的消费信心稳步回升

3、“五一” 假期期间，用户的旅游出行和消费需求明显上升，受到疫情影响较大的出行、生活服务等领域迎来复苏，其中出行需求拉动地图导航活跃用户增量突破两千万

4、休闲娱乐与消费的需求逐渐得到释放，移动购物、出行、本地生活、泛娱乐等领域用户规模增长明显

5、健康码成为用户外出旅游的必备凭证，生活服务类微信小程序尤其是地方健康码在 “五一” 假期用户规模增长明显

假日经济释放消费活力，

旅游、出行、餐饮等行业回暖明显

1、因疫情而被抑制的各种消费需求在这个加长版假期逐渐释放，购物、餐饮成为主要消费领域

2、直播带货发展势头不减，成为假期消费新热点；“国家队” 和更多社会名人入局，为直播行业注入更多正能量，也撬动媒体新一轮变革

3、直播带货的热度往更加年长和下沉的用户中传导，淘宝直播观众 30 岁以上、五线及以下城市用户比重增加

4、旅游服务行业

4.1 用户对外出旅游依旧谨慎，行业 “回血” 过半， “五一” 期间日均活跃用户规模较平日增长 20.7%，增速超去年同期

4.2 超过半数用户选择就近游玩，本地游、周边游成为 “五一” 旅游的热门模式

4.3 今年 “五一”，国家对景区提前发出了完善预约制度的要求，各大景区在恢复开放的同时全力做好安全保障

4.4 “不预约，不出游” ，在各地下调公共安全事件等级后，用户临时性订票需求增加，典型 APP 在 “五一” 前一天迎来预订小高峰

5、出行服务行业

5.1 假期拉动用户出行的需求增加，行业整体用户规模已经恢复至去年同期九成，但增速仍未及去年同期

5.2 自驾、铁路、骑行等多样化的出行需求拉动地图、铁路和共享类出行服务 APP 用户规模增长，在 “五一” 当天迎来小高峰

6、本地生活行业

6.1 被抑制的线下吃喝玩乐需求逐渐释放，本地生活行业回暖，日均活跃用户规模已基本恢复至去年 “五一” 水平

6.2 美团、大众点评推出 “安心消费节”、“安心餐厅” 等活动，与全国各地政府合作发放消费券和补贴，助力假日消费复苏

7、餐饮消费

7.1 超过 70% 的用户在 “五一” 假期有过堂食与外卖消费，美食消费热情较高，烧烤、火锅成为关注重点

7.2 奶茶是逛街的标配，CoCo 都可、喜茶、奈雪的茶等典型茶饮微信小程序在假期头三天保持较高热度

7.3 19-24 岁用户对奶茶钟爱有加，CoCo 都可、奈雪的茶受到女性用户青睐，喜茶则吸引了更多的男性用户

7.4 假期的聚会和外出就餐会导致外卖需求降低，但是今年 “五一” 期间，外卖服务活力不减逆势上涨，日均活跃数已恢复到去年同期的九成水平

7.5 外卖平台推出 “五一大促”，全面覆盖吃喝、生鲜和鲜花百货等上门配送场景，典型外卖 APP 日活跃用户数稳中略涨

8、拍照美化行业

8.1 线下消费叠加旅游出行场景的重启，用户拍照晒图需求有所增加，但受疫情影响人们的心态更加沉稳，行业增幅远不如去年同期

8.2 假日消费与外出游玩离不开拍照打卡、记录生活，拍摄美化行业 APP 活跃用户规模在假期首日迎来高峰