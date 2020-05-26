Redmi 红米今天发布了 10X 系列 5G 手机。Redmi 10X 5G 采用天玑 820 处理器，支持双卡 5G，并配备 6.57 英寸三星 AMOLED 屏幕（180Hz 采样率），屏幕指纹也是有的，此外屏幕还经由 HDR 10+ 认证。

相机方面，Redmi 10X Pro 搭载 4800 万像素主镜头、800 万像素超广角镜头 、500 万像素微距镜头、800 万像素 30 倍变焦镜头（OIS 光学防抖）四摄组合，Redmi 10X 则是 4800 万像素主摄、800 万像素超广角、800 万像素长焦、200 万像素景深镜头组合。Pro 版的自拍相机为 2000 万像素，而标准版的为 1600 万像素。

手机电池容量为 4520mAh（33W 快充），搭载液冷散热系统，并支持多功能 NFC（NFC 只有 Pro 有）及红外功能，系统为 MIUI 12，保留了 3.5mm 耳机孔，防尘防泼溅级别达到 IP53。

Redmi 10X 5G 系列起售价为 1599 元。具体来说，标准版分为 6GB RAM + 64GB 存储空间、6+128、8+128 三个版本，价格分别是 1599 元、1799 元和 2099 元；Pro 版只有 8+128 和 8+256 两个版本，价格对应 2299 元、2599 元。配色方面有蓝、紫和金色。

此外 Redmi 10X 还推出了 4G 版，它采用 6.53 英寸挖孔屏，处理器为 Helio G85，主打游戏体验。电池 5020mAh，支持 18W 快充和 9W 反向无线充电，也配备了指纹识别、人脸解锁和红外遥控功能。4G 版分为 4+128 和 6+128 版本，售价分别是 999 元、1199 元，颜色有蓝、绿、白可选。