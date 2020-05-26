5 月 26 日，交银国际发布研报称，水滴保险商城正在推进由短险向长险的拓展，并筹划建立线下保险经纪团队。

该研报中称，水滴保险商城是具代表性的由流量和生态场景驱动的互联网保险中介，以大病筹和互助切入保险中介业务，专注互联网健康险。水滴互助、水滴筹承担前端获客的功能，不以盈利为主要目标，而水滴保险商城为其商业变现方式和盈利来源。

交银国际指出，水滴平台上的用户主要集中在下沉市场，疫情推动业务加快增长。目前水滴保险商城正在推进由短险向长险的拓展，并筹划建立线下保险经纪团队。因此给予 “领先” 评级。

水滴保险商城成立于 2017 年 5 月，2019 年规模保费收入超过 60 亿元。2020 年一季度，规模保费收入超过 30 亿元。

成立之初，水滴保险商城主要销售的保险产品以短期保险为主，2018 年年底，公司开始尝试做一些长险业务，接入了一些长险产品。2019 年 5 月，公司正式开始了长期险业务。

2019 年 7 月份，大都会人寿中国创始人之一李佳正式入职水滴公司，出任水滴保险销售副总裁，拓展平台健康险、寿险等人身险的多元化销售渠道。

李佳最近在接受媒体采访时称，相较于短险，目前市场面 70% 的长险产品缴费期都是 20 年，这是一个和用户生命周期长期捆绑的产品，必然是一个重决策的产品。

交银国际在研报中称，互联网渠道更适合销售短期险产品，并且可以在下沉市场迅速渗透；但盈利能力更强的长期险的销售仍离不开线下人力，对于中心城市的拓展也离不开线下人力。线上与线下如何更有效地相互赋能仍是重要课题。

目前，水滴保险商城在长险销售方面已经小有成绩。该公司此前发布的数据显示，2019 年 11 月，水滴长期寿险新单年化保费单月已经突破了一亿，6 个月时间取得了 20 倍的增长，月度复合增长率超过 60%。而在今年的 1 月和 2 月，该平台长期寿险的保费都分别接近了 1.5 亿。4 月份，单日长险年化保费最高超过 800 万元。

“水滴保险商城在服务线上用户的过程中，大部分 80 后、90 后用户对于线上咨询和销售、电子保单等新事物都很容易接受，还有一部分用户仍然希望能够有线下服务，通过面对面沟通了解保险产品。” 水滴保险商城也在尝试组建线下保险经纪团队。水滴保险商城总经理杨光最近表示，线下经纪人的角色很像房地产中介机构的经纪人，在整个交易过程中，经纪人可以为用户提供很多增值服务。