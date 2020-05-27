路透：达达或周三启动在美首次路演

5 月 27 日，据外媒报道，知情人士透露，中国物流公司达达最早将于周三进行赴美 IPO 路演。

美国参议院上周通过一项阻止部分中国公司赴美上市的立法，除非这些企业能够遵循美国的审计标准和法规。纳斯达克也已经针对中国和其他国家的企业收紧了上市限制。达达总部位于上海，获得京东和美国零售巨头沃尔玛的支持。

知情人士表示，该公司计划在此次 IPO 中出售约 5 亿美元股票，京东和沃尔玛将以基石投资者的身份在 IPO 中购买股票。达达和沃尔玛拒绝对此置评。京东尚未作出回应。

传网易下周在港交所招股

5 月 27 日，据香港信报报道，互联网公司网易及京东两只中概股回归香港二次上市在即；据消息人士透露，网易将 “抢闸” 在下周二至周五（6 月 2 日-5 日）公开招股，估计集资额较早前市传的 10 亿-20 亿美元（约 78 亿-156 亿港元）进一步增加，最新介乎 20 亿-30 亿美元（约 156 亿元-234 亿港元）。至于京东亦已初步敲定，暂计划在 6 月 8 日至 11 日公开招股。若按照上述时间表，投资者认购网易的资金将可及时回笼，再认购京东。

虽然近期港股市况浮沉偏软，但新经济股表现仍然突出，券商预期网易及京东认购情况会相当踊跃。

谷歌拟于 7 月 6 日重开办公室

5 月 27 日，谷歌CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）周二称，该公司计划于 7 月 6 日为想要回公司上班的员工重开办公室。他表示，复工将是渐进的，一开始只会让约 10% 员工复工，并计划在 9 月之前将这一比例提高到 30%。

皮查伊称，对于想要继续在家工作的人，谷歌将允许员工花最多 1000 美元购买设备以及站立式办公桌和人体工程学椅子等家具。

SpaceX 筹资 3.462 亿美元 估值达 360 亿美元

5 月 27 日，据外媒报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 周二称，该公司在一个新的融资回合中筹集到了 3.462 亿美元资金。

SpaceX 将于当地时间周三在位于佛罗里达州的美国宇航局（NASA）肯尼迪航天中心首次发射载人火箭，将两名美国宇航员送入国际空间站（ISS），这将给美国宇航局在载人航天方面长达 9 年的中断期画上句号。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）将出席这次发射行动，此次行动对马斯克、SpaceX 和美国宇航局来说都是至关重要的。如果 SpaceX 能够成功发射这枚载人火箭，则将代表着一个里程碑，意味着未来将可生产可重复使用的航天器以降低太空旅行的成本。

苹果公司本周将在美国重开约 100 家门店

5 月 27 日，据外媒报道，苹果公司的一名代表称，该公司计划于本周重开约 100 家美国门店。

到本周末时，苹果公司的 271 家美国门店中总共将有约 130 家重新开门营业。该公司在全球范围内经营着 510 家门店。到目前为止已经重开的美国门店将重点集中在 “天才吧”（Genius Bar）区域上，顾客能在这个区域获得受损 iPhone 和其他产品的维修服务和支持。本周重新开业的一些门店将为顾客提供免预约服务。