对 MMA 赛事的中国观众们来说，“锐力搏冠军赛” 并不是一个陌生的词语。然而如果没有特别强调，很少会有人发现原来这是一家来自新加坡的初创公司。

2013 年，新加坡华裔梁安毅（Justin Leong）在当地成立了一家 MMA（综合格斗）初创公司 Rebel Fighting Championship（Rebel FC）。两年后，Rebel FC 以锐力搏冠军赛的名称来到中国，在青岛开始举办 “最强者” 系列赛并从此开启了以中国为市场中心的新征程。

梁安毅告诉动点出海，对中国市场情有独钟包含多方面的考虑，“2017 年底，我们委托普华永道做了一份关于中国市场的调研，发现中国有近 3 亿武术爱好者和 6 到 8 千万的武术练习者，有 19.9% 的的中国电视观众喜欢观看武术节目。从这份报告中可以看出，中国武术市场的潜力巨大。而且，中国也是武术的发源地。所以锐力搏在中国运营也是有文化和历史意义的。”

随着近年来中国市场的不断发展成熟，锐力搏也见证了这个领域发生的变化。“从 2015 年 6 月我们第一次在中国举办赛事以来，中国的 MMA 市场有了很大的发展。现在，美国的 UFC、同样源自新加坡的 ONE Championship 以及韩国的 Road FC···这些 MMA 大佬们每年都会来中国举办好几场赛事。更不用说中国本土的 “昆仑决” 和 “武林风”，已经在国内市场各自分别走过了 6 到 16 个年头。”

如今，当更多人开始谈起张伟丽、谈起宋克南时，身为亲历者的我们可以明显感受到 MMA 赛事正在这片土地上被越来越多的人关注和重视。鲜烈的个性、极致的身法以及对技艺的精湛表现，这个把多元武术风格中的精华融汇到一个格斗系统中的概念既是催生梁安毅创办一家 MMA 公司的根源，也是推动 MMA 走向更广阔舞台的动力。

然而对初创公司而言，这里始终存在着一个无法回避的现实问题：创立初创公司和让这家公司更好的发展下去完全是两码事，尤其是针对一家 “外来户” 而言。“本地化” 则让这个问题变得更加棘手。梁安毅坦言道，2015 年举办的第一场 MMA 中国赛事在优酷平台上的播放量只有 94.5 万。“但是 4 年后的 2019 年 9 月，我们在上海举办的 ‘勇士归来’ 赛事的各大视频网站及电视媒体播放总量已经超过 2500 万，增幅接近 2600%。对一个国际级的赛事来说，这是一个了不起的里程碑。”

梁安毅向动点出海指出，未来将继续在本地化方面发力。除了常规赛事运营，锐力搏计划于 2021 年在中国推出 MMA 真人秀节目，并为此邀请了《爸爸去哪儿》节目总导演谢涤葵参与制作。“根据计划，锐力搏冠军赛将在全国各省巡演，挑选出有 MMA 天赋的选手，让他们在专业教练的指导下训练并参加职业赛事。真人秀冠军将会同锐力搏签约成为其中一员，他们将有机会在国际平台上展示自身的技艺，与顶级职业选手争夺世界冠军头衔。”

此外，梁安毅也表示，锐力搏也在为未来的中国赛事进行虚拟直播相关的准备，并且也将通过电商直播的形式扩展营收来源。

作为一家 “接地气” 的外国公司，锐力搏显然已经证明了自己。但另一方面，它的目标并不仅仅止于此。

“考虑到中国人对现场直播的观看需求以及中国品牌和赞助商的商业实力，我们的主要关注点仍然是在这里。但随着中国品牌的全球化，我们肯定会考虑在中国以外的地方举办更多赛事。”

“我们今年一月在莫斯科举办了欧洲首场赛事，有超过 2600 万中国观众观看。对于那些热衷于吸引中国消费者的品牌来说，锐力搏是一个很有吸引力的体育产业合作伙伴。而对于正在全球化发展、尤其是面向 “一带一路” 倡议的沿线国家扩张的中国品牌来说，MMA 和锐力搏是很有吸引力的项目，可以跟当地消费者、比如中亚和欧洲地区的消费者很好的建立联系。”

梁安毅也强调，东南亚地区有超过 6.55 亿人口，约占全球人口的 8.5%，并且这里也有庞大的华人侨民群体。包括华为、Oppo、腾讯、小米等很多中国品牌都在积极向该地区扩张。“如果有中国赞助商希望借助锐力搏冠军赛东南亚地区打开市场，我们一定也会考虑在这个地区举办赛事。而且锐力搏的前两场比赛都是在新加坡开始的，所以我们不排除未来会在狮城举办赛事，因为我们的全球总部就在这里。”

从梁安毅的对话中，相信并不难发现中国市场在锐力搏的历程中扮演了怎样的角色——它既是锐力搏的另一个起点，也是让它走向全球化的支点。而为了让锐力搏在这条道路上更加稳定的走下去，梁安毅也告诉动点出海，目前锐力搏也正在向纳斯达克提交上市申请，IPO 计划正提上日程。