在无人零售场景中，我们见惯了自动贩卖机和无人商店，但可以自由移动交互的智能贩卖机还是一件新鲜事。

「优时小车」就是一辆这样吸引眼球的无人售货小车，它自由的游走在商场人流间，肚子里装着现做的奶茶或甜品，在人群中叫卖。有人有兴趣，它便停下来出示商品和付款码，把货卖完了，它就会自动回店，补货后再出发，卖力程度不亚于一个熟练的销售员。

生产这款小车的优时科技成立于 2018 年 3 月, 致力于利用计算机视觉技术、为新物流和新零售提供 “最后一公里” 的无人车解决方案, 其核心产品包括 “优时配送” 和 “优时零售”。而优时科技 CEO 林锫森说发现优时小车的 “带货能力” 是出于意外：“我们小车内就是一个四四方方的大格子，我们当时就在想，如果我们把格子划分成几个格子。我们可以在里面卖饮料，可以快速赚点钱。后来惊讶地发现小车带货能力比较强，还能卖实效产品，比如现做的奶茶。”

林锫森认为，线下零售一直以来受到到限制的就是周边 500 米的客流量。客户不进店，就没生意。优时小车通过自动驾驶能够打破这个限制，帮助线下实体店把货卖到用户周边，让店外也能产生营收。 用户通过微信扫一扫，就可以轻松从小车内买走商品。比如说，扫一杯奶茶带走只需 10 秒，不需花时间找门店、排队、下单、等候 20 分钟。小车通过独立隔开上锁的格子，一次可以放 9 格，16 格，25 格的商品，格式还可根据不同商家更换。用户支付成功后，对应的格子会自动解锁，用户只要 把货取走就行。小车快卖完了，会自主回店，由店员补货。

除此之外，优时小车也可以应用于 “最后一公里” 配送市场，用户通过平台下单，API 接口接单，小车去配送一些距离较短、路径较容易的订单。据了解，在国内 “最后一公里” 配送市场上, 阿里、京东、美团和其他一些初创公司也都在研发无人车, 但他们大多数是采用多线程激光雷达方案, 配置成本可达 10 万-40 万元人民币, 而优时科技在技术路径上选择了 “纯视觉” 方案, 把每台车的配置成本降低到数千元人民币。低成本才能渗透到大街小巷的诸多便利店、超市、奶茶店、咖啡厅等小型商铺中去, 从而避开与巨头的直接竞争。

林锫森介绍, 除了自动驾驶大脑以外, 其无人车安装了 “全地形行驶” 底盘、有防碰撞安全装置、能攀越 10 厘米高的马路牙子、能做原地转向，上下 45 度的斜坡，全地形行驶，室内室外通用，能覆盖到更广泛的应用场景。同时, 他们给这款无人车配备了无线自主回充功能, 使其不需要人工干预、无间断自主运营。

据了解，优时目前在银座 Mall、龙德广场、华联购物中心、毕淘买、暖山生活广场、上品+、中昂时代广场、悦茂购物中心、京通罗斯福广场、与众多品牌如 悦咖啡、快乐柠檬、本宫的茶、蜜斯舞茶、乌铁茶集、鹿角巷合作。平均每台小车每月能帮助到线下实体店产生上万元的额外营收，每月拉新客户 1,000 多名。据林锫森透露，优时目前已锁定 300 台的小车订单，预计今年能完成 1,000 台的无人车交付和部署。

优时科技在去年 7 月完成了千万元天使轮融资, 由英诺天使基金领投、驰星创投跟投，目前刚开启新一轮 A 轮的融资。