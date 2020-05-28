百世物流公布了 2020 财年第一季度未经审计财报。报告显示，百世物流第一季度营收为人民币 54.655 亿元（约合 7.719 亿美元），与去年同期相比下降 20.5%；净亏损为人民币 7.508 亿元（约合 1.060 亿美元），与去年同期的净亏损人民币 2.334 亿元相比有所扩大；不按照美国通用会计准则，净亏损为人民币 7.121 亿元（约合 1.006 亿美元），相比之下去年同期为人民币 2.084 亿元。

快递服务营收为人民币 33.667 亿元（约合 4.755 亿美元），与去年同期的人民币 42.680 亿元相比下降 21.1%。

货运服务营收为人民币 6.835 亿元（约合 9650 万美元），与去年同期的人民币 9.879 亿元相比下降 30.8%。

供应链管理服务营收为人民币 4.076 亿元（约合 5760 万美元），与去年同期的人民币 5.346 亿元相比下降 23.8%。

BEST UCargo 业务营收为人民币 3.805 亿元（约合 5370 万美元），与去年同期的人民币 4.412 亿元相比下降 13.7%。

BEST Capital 业务营收为人民币 4850 万元（约合 680 万美元），与去年同期的人民币 4840 万元相比增长 0.2%。

BEST Store+ 业务营收为人民币 4.628 亿元（约合 6540 万美元），与去年同期的人民币 5.535 亿元相比下降 16.4%。

BEST Global 业务营收为人民币 1.158 亿元（约合 1640 万美元），与去年同期的人民币 4090 万元相比增长 182.8%。

百世物流称，公司还在继续评估新冠病毒大流行的影响，因此目前无法提供 2020 年全年财务指引。