企业级全场景数据智能服务商滴普科技获得 5000 万美元 A+ 轮融资，本轮融资由高瓴资本、BAI 贝塔斯曼亚洲投资基金、三峡鑫泰领投，招商局创投、晨兴资本、IDG 资本、初心资本、光源资本跟投。本轮资金将用于数据智能产品研发、业务拓展、人才引进等方面。

滴普科技今天发布了 DEEPEXI 3.0，新品瞄准全场景数据智能服务能力，扩大了产业数字化服务范围，重点关注商业智能、工业智能、智慧园区、数字政府等领域，希望能够帮助组织实现业务创新与增长，推动产业数字化进程。

滴普科技成立于 2018 年，总部位于北京，在上海、广州、深圳、成都设有分公司，人员规模超 600 人。该公司基于云原生互联网框架，综合 5G、IoT、大数据、AI、云计算等新技术，形成可高度扩展的商业智能和产业智能的平台产品，为组织提供全场景数据智能服务。截至目前，滴普科技服务了 50 多家大中型客户数字化业务转型，覆盖零售、快消、汽车、3C、美妆、地产、工业、园区等领域。

该公司于 2018 年 11 月完成天使轮融资，由 IDG 资本领投、初心资本跟投；2019 年 3 月完成 Pre-A 轮融资，由高瓴资本领投，IDG 资本增持，苏宁生态链基金、初心资本跟投；2019 年 9 月完成 A 轮融资，由晨兴、高瓴、IDG 资本领投，初心资本、苏宁生态链基金、贝塔斯曼亚洲投资基金、光源资本跟投。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。