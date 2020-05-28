近年来，智能医疗市场热度不减，再加上疫情的推动，医疗数字化、智能化的深度融合蓄势待发。

目前，市场上，大部分企业都主要集中分布在智能诊断、智能问诊、智能药物等热门研发领域。不过企业在积极寻求一个突破点切入这个庞大系统的同时，需要考虑到自己的优势基因，以便更好地融入市场。基于该逻辑，北京科闻健康科技（以下简称为 “科闻健康”）走出了自己的 “不寻常路”。

成立于 2016 年的科闻健康，拥有独特的数字化产品基因。其由科学技术文献出版社有限公司、中国科学技术信息研究所与闻康集团发起成立，定位于提供权威的医学知识服务及医疗健康大数据平台建设服务，长期开展医学知识库建设、医学学术支持、智慧医疗等领域的研究和服务工作，致力于为医疗健康领域提供完整的知识服务解决方案。“未来一定有一个权威的官方平台，可以很好地对医学领域的知识进行诠释和展示，帮助医生提升专业技能，减少医疗事故，提高诊断的精确性。” 科闻健康的总经理肖珺说。

那么，科闻健康具体在做什么？其打造的幽兰医学知识中心以医学知识为基础，整合国内外医学信息资源、专家资源，打造权威的国家级医学数据平台，按照完整的医学内容体系构建内容持续更新的数字化循证医学知识库，同时收纳国内外最新的学术进展，并提供自动化翻译服务。构建数据完备、高结构化、高时效性的智能临床知识库。在临床过程中，帮助医务工作者尤其是基层医师减少诊断差错、提高诊疗效率、优化诊疗流程。在科研过程中，帮助医生场景化、流程化地完成科研课题。

首先是需要建立强大的医学知识库。“我们有大量的语料以及知识沉淀。” 肖珺说。据该公司给出的一组数据显示：截止 2019 年底，其已积累医学词条 120W+条，进展双语文章 100000+篇，每日更新 800+前沿进展数据，覆盖 10 多个国家地区，28 个学科 。

值得一提的是，这些数据来源丰富且权威，且进行了精加工，为应用打下了坚实的基础。据悉，在数据来源与处理方面，科闻健康拥有中国医学临床百家系列丛书、联合实验室沉淀的数据、专业的医学编辑团队等体系化内容。

众所周知，医学知识有较高的专业性，这让知识点处理更加困难。不过，肖珺表示，公司有一套成熟的知识加工厂流程：首先是累积知识，科闻健康的基因决定其拥有知识抽取的经验；同时也获取国外相关前沿医学动态，以保证数据及时更新；在初步拥有数据库时，资深数据挖掘工程师及医疗信息化专业人员结合行业前沿技术进行研发，及进行医学知识的清洗、挖掘、关联。最后，为了保证信息的安全性及真实性，其还拥有一个 60 多人的专业医学编辑团队，最后国内权威医院专家组进行数据鉴定，控制内容质量。

“该过程中也拥有一些技术实现的挑战，首先需要比较庞大的专业词汇量，还有对一些新生词、缩写词的处理，此外对医学领域约定俗成的描述要是做到灵活准确。” 肖珺补充解释道。不过，此类问题对于科闻健康比较雄厚的医学专家团队来说，很快就被攻破了，这也是该公司比较突出的优势。

数据多且精，基于上亿医学语料，结合自然语言处理和机器翻译技术，科闻健康为知识库的应用找到具体的场景——提供医学领域的英汉机器翻译服务。

“翻译市场的需求主要是来自于医生、药企、医疗器械等公司。” 肖珺介绍，随着国内医疗软硬件的能力不断提升，产品的出海及后续的一些合作需求激增，相关的材料的翻译问题亟待解决，一款高性能的医学翻译工具成为了刚需。“此外，目前全球化的浪潮不可阻挡，医学领域也需要这样的桥梁助力企业快速与国际接轨。” 他说。

基于科闻健康夯实的知识库能力，研发了幽兰医学机器翻译工具。据介绍，该产品在句型覆盖率、语料库、专业性、可读性等方面都拥有优势。肖珺对该产品的效率提升幅度作了具体的介绍：传统的方式，即医生人工翻译一篇文章可能需要花 5~10 分钟，但通过幽兰医学机器翻译工具，翻译实践只需数秒，且在专业环境下的准确率在百分之 70 以上，这在医学翻译领域是比较领先。

据悉，目前科闻健康已经与科大讯飞、九阵、用友、寻医问药等平台建立了合作关系。如幽兰和科大飞人联合打造智医助理辅助诊疗系统，通过人工智能辅助诊断、远程会诊帮助、智能随访、智能预警功能，提升基层医疗服务水平，方便患者就医。

“我们希望用数字化的方法实现时效性传递，更好地帮助国内外的医疗健康工作者快速了解国际前沿医学动态，便捷、真实地了解专业医学领域的知识，然后再基于循证医学去更好地治愈患者。” 肖珺再次提及企业的初衷，并希望更多的合作伙伴加入，共同加速这一美好的愿景。