对于家里有爱玩游戏小孩的家长来说，如何管理他们的游戏时间是一大问题。为了更好地解决这一点，微软最近就为拥有 Xbox 主机的家庭推出了一款家长管理应用。Xbox Family Settings App 目前还处于 preview 阶段，支持 iOS 和 Android，该应用允许家长管控小孩使用 Xbox 主机的时间。

父母可以使用 Xbox Family Settings 创建儿童帐户、设置屏幕使用时间限制，并且可以根据小孩的年龄过滤内容以及查看游戏时间日报和周报。家长们还可以设置孩子可以与之交流的对象，比如针对《我的世界》，有一个选项可以选择是否允许小孩与朋友进行在线游戏。微软表示未来可能会为更多游戏添加类似的功能。

直接在手机上进行控制，对父母来说是一种更便捷的方式。当孩子们想要延长游玩时间时，家长则会收到实时通知，微软计划未来推出一个功能，让父母通过 App 批准或拒绝小孩的好友添加请求。

Xbox Family Settings App 独立于本月初开启 preview 的 Family Safety App，二者区别在于前者旨在让父母管理小孩在 Xbox 主机和 Windows PC 上的屏幕时间，而后者运用的范围更广泛一些，包括管理 Android 手机上 App 屏幕时间，以及查找家人所处的位置，等等。