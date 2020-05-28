把手机做出不一样的主题和配色，是 OPPO 的强项，OPPO 今天正式推出了 OPPO Ace2 新世纪福音战士限定版，并同步发布 OPPO Watch、OPPO Enco W31 真无线耳机、OPPO 40W AirVOOC 无线闪充充电器等产品的新世纪福音战士限定版。这样一个家族产品的多生态组合，让人眼前一亮。

OPPO 表示，OPPO Ace2 EVA 限定版是 OPPO 有史以来最深度定制。就连卡针都是定制的，灵感来自朗基努斯之枪，可谓匠心独具。在外观方面，OPPO Ace2 EVA 限定版通过采用紫绿搭配设计，由热锻玻璃打造两条立体棱线，还原了机体颜色比例与纤细观感，AG 工艺打造磨砂手感。同时，其还复刻了机身纹理、装甲装饰点等多个细节。

另外，OPPO 还发布了多款 IoT 产品的 EVA 限定版。比如 OPPO Watch EVA 限定版，其灵感来源于明日香，源自二号机的红黑撞色设计，铝合金表壳融入明日香色战斗服同款颜色，以橙红色按键点缀。OPPO 提供了红黑两组氟橡胶表带，复刻了多款明日香和二号机动态表盘。

OPPO Enco W31 真无线耳机 EVA 限定版耳机盒采用零号机的黄灰配色，耳机本体采用绫波零战斗服的蓝白配色。OPPO 40W AirVOOC 无线闪充充电器 EVA 限定版采用以 Nerv 本部的地下城市为灵感的灰绿色机身，将 Nerv 标志置于风扇上。

OPPO ID 设计师 Ben 表示：“这是一款由粉丝共同打造的产品，从产品设计到软件研发，包括宣传海报的设计，所有环节都由 OPPO 内部的 EVA 粉丝负责。在新世纪福音战士 TV 版上映的第 25 周年，我们为所有热爱 EVA 的人打造了这台 OPPO 有史以来最深度的定制机。”

在售价上，OPPO Ace2 EVA 限定版全球限量 10000 台，售价 4399 元； OPPO Watch EVA 限定版全球限量 10000 台，售价 2199 元；OPPO Enco W31 真无线耳机 EVA 限定版全球限量 10000 台，售价 399 元；OPPO 40W AirVOOC 无线闪充充电器 EVA 限定版全球限量 5000 台，售价 299 元。