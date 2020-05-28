在所有品牌的定位中，总要有一款机型是为年轻游戏玩家及科技发烧友而定制的。这部分群体在配置要求上相当苛刻，需要有足够强的配置才能吸引其消费。realme 真我 X50 Pro 玩家版就是为了应对这部分群体需求而打造的。

首先来看处理器，用的是骁龙 865 平台，保证了有一颗强大的运行芯片。其次，支持骁龙 X55 调制解调器和射频系统，这是全球首款商用的从调制解调器到天线的 5G 解决方案，可以提供高达 7.5Gbps 的峰值速率（真我 X50 Pro 玩家版实际最高下载速率 2.3Gbps），还能支持更广网络覆盖、更快数据传输和全天电池续航。

另外，LPDDR5+UFS3.1，旗舰性能标杆的组合。LPDDR5 速度相对 LPDDR4X 提升 29%，功耗相比 LPDDR4X 功耗降低 14%，传输数据快达 44GB/s。玩家版配置的 UFS 3.1 闪存相比 UFS 2.1 闪存在读写性能方面的巨大优势：双通道 UFS3.1，顺序读性能最高达到 1700+MB/s。

显然，这两个配置是为了满足游戏玩家对于手机的极致需求，在核心性能上其实相对 X50 Pro 是做了一些提升，相对比较香。

再来看相机配置，其采用了索尼 IMX586 4800 万像素高清黑白人像滤镜镜头。4800 万超高像素确保了一定的成像效果和真实还原度；119 度广角镜头，取景范围是普通广角镜头的 4 倍，结合 DLDC 双重防畸变算法，边缘过度更自然，成像效果让人满意。真我 X50 Pro 玩家版还支持 AI 场景识别，在 AI 算力加成下，可以精准的实时识别你所拍摄的场景或物品，并时刻调整最合适的白平衡、曝光、色彩、对比度等参数。

而为了满足玩家的游戏需求，在体验上也做了优化，具备 HyperBoost 全速电竞模式，在滑动速度上提升触碰体验，有效提高了游戏帧率，操作更灵敏。此外，真我 X50 Pro 玩家版配置一块 90 Hz 的 “电竞级” 屏幕，天生一块好屏，让体验更流畅。

而闪充技术是 realme 的基因，真我 X50 Pro 玩家版搭载 65W SuperDart Charge 安全闪充，充电功率高达 65W（10V，6.5A），3 分钟充电可达 15%，足够开黑游戏一小时，35 分钟可以完全充满。这样，就解决了充电焦虑。

总得来说，这是一款年轻人的性能之选。无论是在价格上，还是在性能上，都取到了一个比较佳的平衡点。在即将到来的暑期旺季，这或许是 realme 一个很好争夺市场的产品。