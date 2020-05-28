三星公布智能借记卡服务 Samsung Money

三星公布了其智能借记卡服务的更多细节。该服务名为 Samsung Money，合作方为 SoFi，与 Samsung Pay 应用绑定后即可使用。

用户可直接通过应用申请卡片，并能够使用 Samsung Pay 应用查看余额、购买记录，以及进行冻结、挂失等操作。此外，使用 Samsung Money 卡片购物可累积 Samsung Rewards 计划积分，未来在购买三星产品时可进行兑换。Samsung Money 卡片将于今年夏天正式推出。

快手与京东达成战略合作，快手用户可直接购买京东自营商品

快手科技与京东零售集团 5 月 27 日正式签署战略合作协议，双方将在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作。

根据协议，京东零售将把优势品类商品提供给快手小店，双方共建优质商品池，由快手主播选品销售。快手用户将可以在快手小店直接购买京东自营商品，并能享受京东的配送、售后等服务。这一合作将于今年京东 “618” 和快手 “616 品质购物节” 期间落地。

此外，双方还将基于京东零售对购物行为数据以及快手对短视频、直播、直播电商行为数据的理解，共同探索精准营销能力共建。

工信部：我国 App 数量达 359 万款，4 月下架应用 11 万款

工信部 5 月 27 日发布数据显示，截至 4 月末，国内市场上监测到的 App 数量为 359 万款，比 3 月净增 8 万款，环比增长 2.2%。其中，本土第三方应用商店 App 数量为 212 万款，苹果 App Store（中国区）App 数量为 147 万款。4 月，新增上架 App 数量 19 万款，下架应用 11 万款。总体趋势为，游戏类应用数量保持领先，音乐视频类应用分发总量稳居首位。

唯品会第一季度净利润同比下降 21.49%

唯品会发布 2020 年第一季度财报，其总净营收为人民币 188 亿元（约合 27 亿美元），而去年同期为人民币 213 亿元。归属于唯品会股东的净利润为人民币 6.848 亿元（约合 9670 万美元），而上年同期为人民币 8.723 亿元，同比下降 21.49%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，归属于唯品会股东的净利润为人民币 9.861 亿元（约合 1.393 亿美元），与去年同期的人民币 8.163 亿元相比增长 20.8%。

唯品会第一季度活跃用户人数为 2960 万人，而去年同期为 2970 万人；总订单数量为 1.217 亿份，较去年同期的 1.165 亿份增长 4%。

阿里健康 2020 财年营收 96 亿元，同比增长 88.3%

阿里健康发布 2020 财年业绩公告，截至今年 3 月 31 日，阿里健康录得收入 96 亿元，同比增长 88.3%；毛利润 22.3 亿元，同比增长 67.6%；亏损 1570 万元，同比缩窄。经调整后利润为 2.61 亿元，同比增长 114.8%。

财报显示，截至今年 3 月 31 日止 12 个月，阿里健康所运营天猫医药平台所产生的 GMV 超 835 亿元，年度活跃消费者超 1.9 亿，线上自营店年度活跃消费者超 4800 万。