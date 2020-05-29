马斯克获得特斯拉价值超 7 亿美元的期权奖励

周四，特斯拉（Tesla）在向 SEC 提交的文件中显示，首席执行官埃隆·马斯克获得他的第一份股票期权。包括约 170 万股特斯拉股票，按照今天的收盘价，其价值约为 7.75 亿美元。

资料显示，特斯拉 CEO 马斯克 2019 年总薪酬为 23760 美元。“6 个月平均市值达到 1000 亿美元” 会使得马斯克被授予 12 批期权中的第一批期权，这是 2018 年商定的薪酬方案的一部分。

营收不及预期，蔚来周四股价下跌 8.15%

蔚来汽车（NYSE：NIO）周四收盘股价下跌 8.15%，报收 3.83 美元。

蔚来周四发布了一季度财报，报告显示，2020 年第一季度财报总营收为人民币 13.720 亿元（约合 1.938 亿美元），同比下滑 15.9%。2020 年第一季度，蔚来汽车交付了 3838 辆汽车，其中包括 3643 辆 ES6 和 195 辆 ES8，而 2019 年第一季度交付了 3989 辆汽车。汽车销售额为人民币 12.556 亿元（约合 1.773 亿美元），较 2019 年第四季度下滑 53.2%，较 2019 年第一季度下滑 18.2%。

瑞幸咖啡周四股价大跌 20.46%

北京时间 5 月 29 日凌晨消息，周四收盘，瑞幸咖啡股价大跌 20.46%，报收 2.06 美元。

此前有报道称，瑞幸咖啡通过向董事长兼控股股东的关联公司出售代金券的方式虚增销售。

携程第一季度净营收 47 亿元，同比由盈转亏

5 月 29 日早间消息，携程网（Nasdaq：TCOM）发布了第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程网第一季度净营收为人民币 47 亿元（约合 6.69 亿美元），与去年同期相比下降 42%，与上一季度相比下降 43%；归属于公司股东的净亏损为人民币 54 亿元（约合 7.54 亿美元），相比之下去年同期归属于公司股东的净利润为人民币 46 亿元。

戴尔第一季度营收 219 亿美元，净利润同比降 45%

5 月 29 日凌晨消息，戴尔科技公司今日公布了该公司的 2021 财年第一季度财报。

报告显示，戴尔第一季度总净营收为 218.97 亿美元，与去年同期的 219.08 亿美元相比基本持平；净利润为 1.82 亿美元，与去年同期的 3.29 亿美元相比下降 45%；归属于戴尔科技的净利润为 1.43 亿美元，与去年同期的 2.93 亿美元相比下降 51%。戴尔科技第一财季业绩超出华尔街分析师预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾 8%。