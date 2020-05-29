5 月 27 日，创新奇智长三角总部正式落地上海。这意味着这家 AI 黑马企业的商业化版图再次扩增。据悉，迄今为止，其已完成了 9 个重点城市的落地，各地子公司协同发展、优势互补、全国同下一盘棋的 AI 商业化大布局正稳步展开。

用两年多的时间完成了多数公司可能需要七八年的成长，在新兴 AI 企业中，2018 年成立的创新奇智实力非常强劲。成立半年不到，其就完成了亿元级别的天使轮融资。2019 年，陆续完成总金额为 4 亿元的 A 轮和 A+轮融资，以及近 4 亿元的 B 轮融资。当然，融资能力并非是创新奇智最核心的亮点，围绕着零售、制造、金融行业的 AI 产品商业化能力与成果才是其最具说服力的成绩。

值得一提的是，创新奇智以 “技术产品”+“行业场景” 双轮驱动模式，已获取中冶赛迪、宗申、格力、宝武钢铁、长安汽车、中铁四局、怡东集团、鸿海科技、玛氏、雀巢、嘉士伯、永辉、水井坊、惠氏、邮储银行、光大银行、人保、太保、泰康等多家行业标杆客户。此外，为了深入行业，增强影响力，其还与中冶赛迪合资成立制造业子公司-赛迪奇智，以及成立了金融业子公司-睿云奇智。

提及公司何以发展如此迅速，创新奇智 CEO 徐辉用了 12 个字总结：“双轮驱动、五位一体，管理一流。” 他表示这即是公司的长板。“前轮是技术和产品壁垒，后轮是行业应用场景。我们不仅仅停留在高大上的实验室里，还注重将技术结合产品，真正为实体产业赋能，实现能够降本增效，提升资产效率或者为客户打造新的业务模式。” 他补充介绍道。

除了在技术、产品、工程交付、运营、商业化等方面的能力，其团队优势也是非常鲜明的。据悉，该公司在成立之初就对人才选拔非常严格，形成了较好的团队基础。“此外，他还强调：努力很重要，但选择比努力还重要，趋势又比选择还重要。” 徐辉表示，新兴企业需要保持大方向正确，努力地去奔跑。AI 可以赋能的行业有很多，在落地选择方面创新奇智有着清晰的目标：市场非常广阔，行业需求有共性，数据基础较好，有自动化+智能化基础的的行业。不过，他强调，创新奇智在商业化领域追求的是平衡稳健的快速增长，并没有盲目扩大规模，但实际上取得了高效的发展：2019 年实现了 5 倍以上的成长，在疫情影响下，今年的第一季度实现了 100% 以上的成长。

机会总是留给有准备的人，新基建时代的到来，AI 赋能传统产业转型、升级将迎来历史性机遇，这为创新奇智的进一步发展再添助力。

在活动上，创新奇智同时正式对外发布 ManuVision 工业视觉平台 1.0，围绕 “定位、检测、测量、识别” 四大功能场景，为传统制造业提供 AI 加持的质检解决方案，推动产业高质量发展。ManuVision 工业视觉平台 1.0 将传统算法和深度学习技术相结合，支持引导定位、缺陷检测、分类、尺寸测量、ID 字符读取等，精准度、泛化能力和普适性远超传统技术，且能快速适应新场景需求，有效解决了人工质检效率低，以及传统机器视觉技术通用性与智能性不足的问题。

另外，不同于传统意义上的纯软件平台， ManuVision 可与工业光源、工业相机、机械手、控制器等外部硬件设备兼容，为客户打造集光（学）、机（械）、电（气）、软（件）、算（法）于一体的自动化整体解决方案，且能灵活集成在企业原有生产线上，无需对产线做特殊改造，降低企业应用 AI 的难度和门槛。

徐辉介绍道，在目前国内的市场环境下，制造业面临着转型的迫切需求，但是许多大型企业既有对新技术的渴望，但又苦于成本压力的现实，以及增长乏力。创新奇智则针对此类客户的痛点入手，首先解决其最急迫的需求。

这些对行业的认识积累并非一蹴而就。“创业维艰，唯快不破，但当你跑得比较快的时候，各种各样的挑战应运而生。” 徐辉表示，在发展过程中，在人才方面的挑战较大。“可以从几个维度理解；首先，各方面的人才要跟上，如技术人才、产品化人才等。” 他透露人才方面需要更加紧密地与工业磨合。“第二个则是解决人工智能的人力成本，今天的商业化我觉得还方兴未艾，另一方面人力成本高起时，你一定要想明白去做资产化的事情，如果这个事情不能积累是没有意义的，必须要把经济模型、单点经济模型做出来再放大。” 他认为如果这个经济模型做不出来再去放大那就是烧钱，容易加速死亡。

所以创新奇智在强调成长的同时，也强调质量。而质量来自于技术、产品、以及对行业场景的精选。“数量很重要，速度比数量还要重要，质量速度还要重要，合规比质量更重要。” 徐辉表示，结合这样的思路，自己在 2019 年时提出了 “快、大、强”，今年提 “快、大、强” 时还会强调 “精、准、稳”。“精准就是代表了质量，稳就是合规，规范。” 他补充解释道。