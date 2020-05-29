今年 4 月 7 日，阿里巴巴重启 “春雷” 计划，发挥数字化能力，帮助中小企业不仅度过眼前的 “危”，更要找到面向未来的 “机”。天猫海外加速国内中小商家出海，5 月份，国货出海整体销量同比增长 15%。

“受全球疫情影响，今年 2-4 月国货出海增速放缓，一度出现负增长。” 天猫海外市场负责人赵子墨表示，4 月阿里启动 “春雷” 扶助中小企业特别行动，天猫海外同步出台分销、包邮等扶持措施，5 月国货出海一扫颓势、扭跌为涨。

据了解，服饰、3C 数码产品依旧是出海销量的巨头。生活必需的快消品成为 5 月出海增速最快品类，纸巾、粮油米面、洗发沐浴等生活用品销售同比增长 34%。海外生活物资紧缺，不出门通过手机淘宝下单的消费习惯已逐渐在海外养成。

5 月，国货美妆恢复增长。其中增速最快的美妆品牌自然堂，5 月海外的销量增长 121%。其中，五五购物节更是暴涨 181%。自然堂的喜马拉雅面膜最受越南、美国、菲律宾、新加坡的消费者喜欢，仅越南消费者一年就买了 20 万片面膜。

海外疫情，触发国产自行车出海增长。由于顾虑乘坐公交工具感染病毒风险更高，同时也出于健身的需要，骑自行车成为人们出行首选。因此自行车销量激增，5 月，凤凰牌和永久牌自行车出海销量同比分别增长 146%、160%。

值得关注的是，据天猫海外 5 月发布的国货出海年度品牌榜，挪客、李子柒、倍思、可优比、菠萝君、泡泡玛特、十三余、大益茶、太力和德尔玛成国货出海十大新品牌。

李子柒成黑马，单单螺蛳粉一年就通过天猫海外卖出近 50 万份，漂洋过海抵达超 100 个国家和地区。菠萝君筋膜枪，一年卖出 43000 件，以年增速 385% 居于出海新品牌增速之首。

此外，深耕潮玩市场，为 95 后 “定制” 童年的泡泡玛特，年同比增长 219%，盲盒手办在海外最火。原创国风汉服的十三余年增长 158%。

“春雷计划” 是阿里巴巴时隔 11 年再次启动的扶助中小企业特别行动，旨在创造新供给、激发新需求、促进新贸易，帮助中小企业共渡疫情难关。在天猫海外平台上，国货商品已销往 200 多个国家和地区，产品和服务的提升将进一步推动中国品牌在海外的增长。