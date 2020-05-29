阿里影业发布截至 2020 年 3 月 31 日的 12 个月财务业绩。报告显示，阿里影业营收 28.75 亿元，同比下降 5%；经营亏损 9.81 亿元，同比扩大 97%；归属于公司所有者净亏损 11.51 亿元，同比扩大 353%；经调整息税摊销前亏损（经调整 EBITA）7.22 亿元，同比扩大 21%。

报告期内，阿里影业互联网宣传与发行业务营收 22.04 亿元，不及上财年 24.64 亿元，降幅 11%；毛利 14.22 亿元，同比下降 26%。其中票务服务营收与毛利分别为 8.08 亿元与 6.70 亿元，同比相比下降近 20%。内容宣发及参投业务包含电影宣传与发行、内容投资以及灯塔业务，录得收入 10.61 亿元，同比增长 10%。内容制作业务营收 4.29 亿元，亏损 167 万元，同比大幅收窄 99%，基本实现盈亏平衡。

阿里影业称，收入方面，由于观影人次的减少，票务及系统商服务收入大幅下降，春节档电影宣发项目全部撤档，剧组、广告拍摄停止，疫情影响下损失巨大，所合作众多从业公司因此面临营运困难和资金链断裂的风险，经管理层审慎考虑和评估，报告期内阿里影业对部分应收款项及投资项目计提的减值拨备近 8 亿元。

阿里影业透露，预计明年以内部财务资源为业务计划拨付资金，但在合适的机会和条件出现时，也可能会寻求外部融资。