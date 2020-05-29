携程网发布了 2020 年第一季度未经审计财务业绩。财报显示，该公司第一季度净营收为 47 亿元人民币（约合 6.69 亿美元），与去年同期相比下降 42%，与上一季度相比下降 43%；归属于公司股东的净亏损为 54 亿元人民币（约合 7.54 亿美元），相比之下去年同期归属于公司股东的净利润为 46 亿元人民币，上一季度归属于股东的净利润为 20 亿元人民币。

“新冠疫情对全球旅游业带来了重大挑战。但令我们感到鼓舞的是，截至目前在我们经营的许多市场已经看到旅行活动趋于稳定或恢复的迹象，” 携程董事会执行主席梁建章先生表示，“中国市场的旅行活动在二月触底，此后一直保持着稳定的复苏趋势。最近几周，由于我们及时针对疫情新需求进行了产品创新，高星酒店的复苏显著超过了其他业务。旅行是人类的精神需求，我们相信随着新冠疫情的消退，旅游业将最终恢复并达到新的高度。”

“我们为整个团队在过去几个月新冠疫情全球大流行高峰期间的不懈努力感到自豪，” 携程首席执行官孙洁女士表示，“公司在第一时间采取措施保障客户权益，并调整业务策略以应对疫情。凭借强大的资本储备，我们已做好充足准备，处于行业复苏的优势地位。我们有信心携程集团将在疫情结束之后成为一家更强大的公司。”

由于新冠肺炎在 2020 年第二季度中继续造成负面影响，携程预计 2020 年第二季度净营业收入将会同比下降约 67% 到 77%。