IMAX Corporation、Xperi 旗下全资子公司 DTS 及腾讯视频今日联合宣布，腾讯视频已通过极光 TV App 上线包括《勇敢者游戏 2：再战巅峰》、《黑衣人 3》和《超凡蜘蛛侠 2》等电影在内的首批 IMAX Enhanced 影片。

本次 IMAX Enhanced 内容的上线也意味着腾讯视频极光 TV 正式成为中国首个提供 IMAX Enhanced 内容的流媒体平台。据介绍，为确保观众获得 IMAX Enhanced 高标准的播放体验，首批上线的 IMAX Enhanced 内容将对获 IMAX Enhanced 认证的电视设备，包括登陆中国市场的索尼和 TCL 电视产品进行推送。

IMAX Enhanced 将 IMAX 独有的数字原底翻版（DMR）4K HDR 视频内容与高端消费类电子产品和流媒体平台提供的 DTS 优质音频相结合，是目前唯一能够在影院外体验到 IMAX 标志性的惊艳画质、出色音质及超大画幅的项目，消费者安坐家中，即可享受独具 IMAX 特色的视听盛宴。

据 Xperi 公司中国区负责生态系统的副总裁 Ken Zhang/张晓明博士介绍，IMAX Enhanced 认证项目由 DTS 与 IMAX 合作推出，随着腾讯视频极光 TV 正式上线，目前全球 14 个国家的 5 个流媒体平台和 17 家经认证的消费类电子产品制造商均参与了该项目。