Sensor Tower 近日公布的一份报告显示，疫情期间，教育类应用下载量激增，其中印度在这一增长中的贡献相当显著。印度在面向全球的在线教育平台 YouTube Kids 和 Google Classroom4 月份合计下载量排名中成为全球第一。

在全球范围内，Google Classroom 是 4 月份下载量最高的教育应用，下载量为 2820 万次，紧随其后的是 YouTube Kids，在此期间录得 1060 万次下载。（数据来自 App Store 与 Google Play，不包括第三方商店下载）

Google Classroom 下载量排名第一的国家是美国，占总下载量的 15%，印度为 13%。而 Youtube Kids 方面，印度以 16.8% 的下载量领跑全球，紧随其后的是美国，占总下载量的 10.7%。

Google Classroom 和 YouTube Kids 下载量合计计算之后，印度以 544 万次超过美国的 536 万次。

除了谷歌的两大产品外，教育榜前五名还有两家美国公司，分别是 Duolingo 和 Photomath。总部位于以色列的 Simply Piano 也进入了四月全球教育类应用下载量最大的前五名。

虽然印度的教育类应用下载量惊人，但印度本土公司没有一家排进前十名。只有一家 Byju’s 在只针对 Google Play 商店的统计里排到了第十位。