近日，企业级创意智能资产管理及决策优化技术提供商筷子科技宣布获得数千万元人民币 A+ 轮融资，本轮投资方为赛意产业基金。

据了解，本轮融资将主要用于扩展国内和海外的销售体系搭建与市场覆盖，建立全球业务的规模化增长模型，另外将继续深化平台创意智能技术和产品的迭代和沉淀。

在移动互联网碎片化的商业场景中，如何用技术驱动创意资产管理和决策是行业多年来的难题。特别自新冠疫情以来，全球品牌企业面临短视频、直播内容红利及疫情的双重冲击，加上餐饮业、实体零售等纷纷转型线上，通过自动化和 AI 技术来解决数字创意内容链路降本增效需求越发突出，这也正是筷子科技数年来锁定解决的首要企业数字化转型痛点。

Kuaizi 智能创意资产管理及决策优化平台于 2015 年初上线。基于元素级别的创意 AI 核心技术及 120 多项平台技术，Kuaizi 为品牌赋能智能制作管理（Kuaizi ES-“Element Station”）、创意元素归因分析（Kuaizi EA-“Element Attribution”）、元素级创意 ROI 优化（Kuaizi EO-“Element Optimizer”）及创意元素标签化大数据洞察（Kuaizi ED-“Element Data Dashboard”）等创意技术产品和服务，并兼容 SaaS+BPO，自助 SaaS 与混合云容器化部署等多种交付方式。

筷子科技与全球最主流数字场景对接，包括阿里巴巴、京东、腾讯、头条、各大视频 App，海外对接了 Google、Youtube、Facebook、Instagram 等平台，并逐步覆盖公域+私域全场景通路。目前 Kuaizi 已经在全球范围服务超过 130 个品牌、70 个 500 强超级品牌集团客户，如欧莱雅集团、宝洁、联合利华、玛氏、百事集团、家化集团、华为、金佰利集团、TCL、VISA、百胜中国、Intel、万豪集团等。

筷子科技当前一个主要目标是海外市场的积极拓展，并以欧洲和亚太为先发市场，目前已成立 Kuaizi 伦敦办事处。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。