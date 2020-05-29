蔚来汽车发布了 2020 年第一季度财报，该公司总营收为人民币 13.720 亿元（约合 1.938 亿美元），环比下滑 51.8%，同比下滑 15.9%；净亏损为人民币 16.918 亿元（约合 2.389 亿美元），环比下滑 40.9%，同比收窄 35.5%。不按美国通用会计准则（non-GAAP），净亏损为人民币 16.594 亿元（约合 2.344 亿美元），环比下滑 41.0%，同比下滑 33.7%。

2020 年第一季度，蔚来汽车交付了 3838 辆汽车，其中包括 3643 辆 ES6 和 195 辆 ES8，而 2019 年第一季度交付了 3989 辆汽车。

蔚来汽车预计，2020 年第二季度总营收将达到 33.684 亿元人民币（约合 4.757 亿美元）至 35.342 亿元人民币（约合 4.991 亿美元），环比增长约 145.5% 至 157.6%，同比增长约 123.3% 至 134.3%。

汽车交付量将在 9500 辆至 10000 辆之间，较 2020 年第一季度增长约 147.5% 至 160.6%，较 2019 年第二季度增长约 167.4% 至 181.5%。