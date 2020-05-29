越南有声读物和播客平台 Voiz FM 今天宣布，他们从 500 Startups 越南筹集了一笔未披露的种子资金，用于产品开发和市场拓展。

“ 我们的产品路线图包括今年 7 月即将推出的推荐算法，以及 10 月推出的 AI 语音功能，让用户可以选择自己喜欢的声音为所有的书目进行推荐。”Voiz FM 联合创始人兼 CEO Thai Tran 表示。

Voiz FM 由三位创业者于 2019 年底推出，目标是抓住新兴音频媒体领域的机遇。

Voiz FM 以有声书起家，但与越南常见的盗版内容不同，他们一开始就要确保平台内容获得合法版权。在 6 个月的时间里，Voiz FM 积极与越南一线出版商合作，已经有 1000 多部畅销书以独家长期合作的形式出现在 Voiz FM。

近几个月来，由于新冠病毒大封锁，该平台的用户量成倍增长。

根据德勤的数据，到 2020 年，全球有声书和播客市场将增长到 35 亿美元和 11 亿美元，年增长率分别为 25% 和 30%，而全球媒体和娱乐行业的年增长率为 4%。

500 Startups 越南的合伙人 Binh Tran 说。” 我很欣赏 Voiz FM 团队的创业心态：他们有自己的愿景，并通过各种版权交易和精心打造的产品，迅速实现这一目标。这让我们有信心他们能在越南取得初步的成功，并在未来 12 个月内开始向其他东南亚市场扩张计划。”