2016 年 5 月 30 日，“科技三会” 在全社会引起强烈反响，树立了我国科技发展史上一座新的里程碑，以此为标志设立了 “全国科技工作者日”。一如 365 天中默默无名的 5 月 30 日一样，低调的他们在这一天，迎来了属于自己的节日。

科技工作者作为一支低调的职业群体，长期在各行各业用科技知识与能力，不断创新和推动着行业的革新与发展。而保险科技作为行业发展的一股新兴力量，也正在通过前沿科技助力保险生态实现快速高效发展，通过科技助力保险行业开辟新赛道。

众安作为第一家互联网保险公司，坚持 “保险+科技” 双引擎战略，在 530 全国科技工作日这个特别的日子里，发起 “也许你是少数人，但你不是一个人——致敬科技工作者” 的线上活动，为坚持在一线的保险科技工作者们加油助力。

疫情突发 科技向善

2020 年新冠肺炎疫情发生之后，各个行业迎来生存大考，而科技力则在这场大考中成为了企业的核心装备。人工智能、大数据让 “行有可寻” 成为可能；区块链，用 “查有可依” 构建出信任之桥。

保险行业更是感受颇深。线下业务开展受限，倒逼线上化业务的快速承接。

以用户营销为例，众安科技的 X-man 活动工厂，配置了丰富的活动模板，覆盖节假日、热点事件、话题以及赠险活动等主题，简单配置、快速上线，熟悉活动的运营人员，最快几分钟内就可以完成一个营销活动配置并提交上线。在某财险公司实际应用过程中，活动盒子有效节省开发时间 80%，提升 60% 的运营工作效率。通过丰富的活动形式及奖品激励，客户活跃度能够较之前提升 40%。真正做到了事半功倍，提质增效。

业务的数字化转型，离不开保险科技能力的支撑，更离不开保险科技工作者们的默默付出。“工欲善其事必先利其器”，众安科技通过此次致敬科技工作者的线上活动，旨在为保险科技工作者搭建一个自我展示的舞台，鼓励他们晒出自己的酷炫科技装备，说出他们与装备的幕后故事，让他们在这个专属的节日中，尽情的展示个性。

开放能力 众安同行

“我们相信开源就是开放式的创新。聚溪成海，开放同行。虽然我们身处信息社会，但众安科技希望能化繁为简，将庞大的数据与纷杂的事件转换为简单、快速、安全、高效，将真正的便利提供给普罗大众。” 在去年的众安开放日上，众安科技这样向大家介绍到。

今年，众安成为发改委首批数字化转型伙伴，继续向行业开放科技力。提供免费课程、免费开放大数据平台账号，还将通过 BaaS 平台、隐私合规产品全面开放区块链能力。

“多人成众”。疫情虽然来的突然，保险科技工作者们却用向善之力，坚守一线带动着产业继续向好发展。一如今年 5 月 30 日众安科技的活动主题 “也许你是少数人，但你不是一个人” 一样，众安愿与千万科技工作者一起，勇做开拓者！