中国的孩子都有望子成龙的美好愿望，而陪读成为一个很重要的家庭纽带。Aura Mate 是一款面向 6~12 岁学龄儿童的智能陪伴仪，主打父母亲自陪伴、远程辅导功课，同时拥有情感纠正坐姿、智能护眼台灯、久坐提醒等丰富而人性化的功能，兼顾了身心健康、视力健康的需求。

具体来讲，其通过 Aura Mate 的人像镜头，搭配设备的 AI 处理芯片+视觉算法，实时提醒孩子坐姿问题，可以帮助孩子养成自己的主动型习惯。同样通过人像镜头搭配设备的 AI 技术，判断孩子的单次学习时长，达到 30/45/60 分钟时，发出休息提醒。

另外，Aura Mate 具备双摄像头配置，人像镜头朝向儿童、扫描镜头朝着桌面。视频通话时，既能与孩子面对面，也能切换镜头高清查看桌面作业；既可以实时指导，也能够随时远程提交。即便不在孩子身边，但对于孩子来说，轻触台灯上的按键即可扫描提交作业、获取指导。一台 Aura Mate 可连接多位家庭成员，包括视频通话。

台灯的照明功能也没有含糊。专门设计的儿童护眼模式，将色温控制在 3900K（不超过 4000K），适合发育期的孩子用眼。当孩子忘记关灯时，家长还可通过 App 远程控灯。

价格方面，Aura Mate 小光环智能陪伴仪会在六一儿童节于京东、小米有品等多平台统一发售，首发价仅 2599 元（沙滩白版）/2699 元（公主粉版、王子蓝版）。