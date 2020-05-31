添枝加叶，深圳强势出台智能网联汽车发展专项政策，中国新能源车市场将迎来政策最好的一段发展时期。同时，特斯拉官方宣布，将在北美市场下调全系在售车型售价，在中国大陆市场，作为进口车型的 Model S 与 Model X 也将同步下调基础售价。调整金额为下降 29,000 元，同时超充实行按照使用计费的原则。中外新能源产品竞争的局面依旧在上演。