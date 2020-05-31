在 realme 的基因里面，有平价但高配的血脉，所以这次的 realme X50m，就又是一个答案。从外观上来看，非常符合年轻人的品位，极简且富有设计感。那么内在究竟有啥乾坤呢？让我们一起来看看。

先来看下屏幕。这是一个刷新率高达 120Hz 的屏幕。6.57 英寸 LCD 屏幕，表面覆盖有康宁大猩猩 5 代玻璃屏，屏占比达到 90.48 %，分辨率为 2400 × 1080，屏幕比例为 20 : 9。从正面上连看，这块屏幕中规中矩。日常使用时，在微信、微博、淘宝等场景，滑动时候也能感受到高帧率带来的流畅。

从网络上来看，其采用了高通骁龙 765G，集成了支持 5G 网络的骁龙 X52 调制解调器及射频系统，支持 SA（独立组网）/NSA（非独立组网）双模 5G。支持双卡双待，支持 4G+5G 同时在线。此外，X50m 采用隐藏式侧边指纹识别方案，指纹识别与边框按键融合，按键宽度为 2.4mm。

在工业外观设计上，走的也是简洁路线，机身顶部位置采用了月牙湾的设计，底部则是 SIM 卡槽、Type-C 充电口、扬声器开孔和麦克风开孔。

转到背部来看，realme 真我 X50m 采用旗舰级鹰眼变焦四摄，后置采用 4800 万主摄 + 119°超广角镜头 + 4cm 超级微距镜头+单色人像镜头的组合。拍摄功能丰富，其中，f/2.3 光圈 800 万像素 119°超广角镜头，单像素可达到 1.12μm。无需后退，一键切换超广角模式，可拍摄更多风景、建筑、多人合照等内容。此外，X50m 最高支持录制 4K 分辨率的视频，前后摄像头均支持 EIS 视频防抖功能。需要指出的是，X50m 比起老大哥 X50，相机方面规格略微低一些。

另外，这款机型配备了多功能 NFC，现已支持 19 种手机公交卡，支持超过 260 个城市的地铁公交，熄屏、没网都能刷。考虑到游戏用户的需求，其支持 Dolby Atmos & Hi-Res 双重认证，在音质上的体验也没问题。

操作系统上，采用了 realme UI。这个系统有一些人性的应用，比如 Breeno 通话实时翻译，能为用户提供通话翻译和通话转写服务。还能够快速拍摄图像中的文字信息并转换为可编辑的文字。为了阅读方便，还具备全局黑色主题，采用清晰的焦点色和白色字体，对比度较高，支持系统和三方应用。

在充电方面，配置了 4200mAh 大电池，支持 30W Dart 闪充，支持亮屏充电，边玩边充，1 小时内就可充满手机内置的 4200mAh 大电池。

总体来说，这是款 2000 元价位段综合素质到位的机型，尤其是 X50m 还有着 120Hz 高刷新率屏幕的优势，应该可以吸引年轻消费者，做为入门 5G 新机的选择。