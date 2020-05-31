SpaceX 成为历史上第一家将宇航员送入轨道的私营公司，克服了无数行业，官僚，技术和天气方面的障碍，使 NASA 宇航员 Bob Behnken 和 Doug Hurley 前往国际空间站（ISS）。

宇航员和太空探索专家说，尽管这在历史上不是一个容易的时刻，但实际上可能是发射载人航天飞行任务的理想时机。这是自 NASA 的航天飞机计划于 2011 年结束以来近十年来从美国向轨道发射的第一个载人飞行任务。

根据 SpaceX 首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）的说法，令他最担心的任务部分将发生在大约一个月或几个月的轨道运行结束之后：大气再入。Crew Dragon 将以约 8 km / s（〜5 mi / s）的速度行进，将其消耗性的行李箱拆下，用其 Draco 推进器进行几分钟的逆行燃烧，将其烧蚀的 PICA-X 隔热板指向其速度矢量，然后直穿地球大气，达到惊人的高温。由于有四个凸出的 SuperDraco 中止推进器吊舱，Musk 相信再入飞机可能会（尽管很小）会造成不稳定，从而导致 Crew Dragon 失去控制。

除了完成近十年来美国最重要的发射任务外，SpaceX 还成功地将 Falcon 9 Block 5 助推器 B1058 降落在停泊在大西洋数百英里外的（O Coursely）无人机船上。一旦安全返回陆地，SpaceX 将能够在任何数量的即将进行的商业发射中重用该助推器，其中可能包括 NASA 的任务。

与此同时，这也是 SpaceX 公司成立 18 年以来，首次进行载人航天发射任务。着标志着太空探索新纪元的开始，还是一个由商业公司领导的新纪元。

NASA 还预计，SpaceX“龙飞船” 的首次运营任务 “Crew-1” 有可能在今年 8 月底发射。