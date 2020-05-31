根据中国工业和信息化部提交的信息，特斯拉可能很快会在中国销售 Model 3 的新型号。它将使用较便宜的 磷酸锂铁（LFP）电池。多数电动汽车行业使用 NCM 电池，而特斯拉使用 NCA 电池，其钴含量更低，能量密度更高。一些报道称，特斯拉将为其在上海的特斯拉超级工厂 3 建造的中国制造的 Model 3 轿车转换 NCM 电池，但是，如果最近的文件获得批准，计划可能会再次改变。

目前，特斯拉中国正在使用 LG Chem 和 CATL 而非松下公司生产的电池，尽管少数中国制造的 Model 3s 仍在使用松下电池。不过，中国制造的 Model 3 车辆是第一个没有 Panasonic 电池的车辆。

CATL 生产的磷酸锂铁（LFP）电池更便宜，部分是由于 LFP 电池化学成分中缺乏昂贵的钴-而且能量密度较低。据报道，特斯拉计划在中国制造的 Model 3s 中使用它们。

为了使用这些电池，汽车制造商必须获得中国交通部的许可。根据该报告，特斯拉申请使用这种电池。尽管电池的能量密度较低，但看来 Model 3s 的规格不会改变。而且，由于 LFP 电池的燃烧速度不像其他锂离子电池那么快，因此实际上可以使汽车的电池组更安全。