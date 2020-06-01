近日，超低空·天地一体运营商云圣智能正式宣布完成近 1.8 亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由中亿明源基金（苏州工业园区）领投，中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）跟投，原股东洪泰基金、蓝驰创投继续超额追加投资。

云圣智能创办于 2017 年 3 月，是一家以人工智能为核心，以四维实景地图、工业无人机、全自动机场、物联网云平台为载体，融合多元载荷，为行业级用户提供” 机、网、云一体化” 系统级解决方案，为智慧电网、应急管理、智慧城市、石油石化等领域提供天地联动四维智能中控平台的国家高新技术企业。

云圣智能自主研发 “虎鲸” 工业无人机、“虎穴” 全自动机场、“虎视” 四维智能中控平台，搭配多元载荷吊舱组成的全自主工业无人机系统，可实现 7×24 小时不间断无人化作业。本系统目前已深度应用于智慧电网、应急管理、智慧城市、石油石化等多个领域。“虎鲸” 工业无人机+“虎穴” 全自动机场系列产品已网格化、规模化商用部署。

本轮融资将用于 “虎鲸”、“虎穴”、“虎视” 全系列产品在多领域规模化量产，进一步推动产品网格化战略布局，并以人工智能为核心，结合工业无人机系统等高新技术产品，服务于国家 “新基建” 建设，为新时代工业场景的低空域管理提供系统级解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。